Semana clave en el caso que investiga el máster de la Universidad Rey Juan Carlos en el que se matriculó la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, citó a declarar a la ex dirigente del PP este martes 26 de junio a las 09.00 horas por delitos de falsificación de documento público y cohecho, pero, en un intento 'in extremis' de no acudir a la cita, esta ha solicitado a la magistrada que se inhiba a favor del Tribunal Supremo al considerar que "la continencia" del proceso se rompería ante la posible investigación que abrirá el Alto Tribunal por la condición de aforado de candidato a presidir el PP Pablo Casado.

Fuentes del TSJM informan de que el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid no suspenderá la citación de momento y se mantiene su declaración como investigada prevista para mañana

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha dado traslado al fiscal del escrito de la expresidenta madrileña recibido esta mañana en el que pide que la investigación que la afecta vaya al Tribunal Supremo, pero de momento no suspenderá la citación y se mantiene su declaración como investigada prevista para mañana. La solicitud de la defensa de Cifuentes llega después de que el juzgado pidiera al Congreso de los Diputados la identificación como diputado de Pablo Casado para confirmar su aforamiento y remitir la causa al Supremo.

Álvarez Conde: derecho a no declarar

Mientras tanto, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Alvarez Conde, que estaba llamado a comparecer este lunes, sí ha acudido al juzgado, pero ha rechazado declarar ante la juez que investiga las irregularidades del máster de la expresidenta Cristina Cifuentes mientras no se resuelva si la causa se eleva al Tribunal Supremo.

El reconocido catedrático de Derecho Público ha comparecido como investigado (antes imputado) por un supuesto delito de falsedad documental, si bien se considera que su responsabilidad en la causa es mucho mayor pues las irregularidades no afectan únicamente al caso de la exdirigente madrileña. Según recoge Efe, fuentes jurídicas presentes en la declaración han explicado que Conde ha leído un escrito ante la Sala en el que ha argumentado los motivos por los que hoy se acoge a su derecho a no declarar.

En concreto, se ha remitido al recurso de apelación que debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid sobre su petición para que la investigación se limite únicamente al supuesto de Cifuentes, una vez la juez rechazó este aspecto en reforma. Además, también se ha remitido a la petición efectuada por la defensa de la expresidenta regional a la jueza para elevar la causa al Supremo.