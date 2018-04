Cifuentes renuncia al máster y pide disculpas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo ha hecho en una carta enviada al rector, Javier Ramos, en la que sostiene que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que le exigía la ley.

Cifuentes asegura en la carta que "todos y cada uno de estos documentos están expedidos por las autoridades académicas competentes y los mismos acreditan dos cosas: en primer lugar, que yo no he cometido ninguna ilegalidad y en segundo lugar, quehe cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título", se señala en la carta a la que ha tenido acceso OKDiario.

Yo no he cometido ninguna ilegalidad" Cristina Cifuentes

Aunque insiste en que no ha cometido ilegalidad alguna, la presidenta de Madrid pide disculpas. “Si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofrecía la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado", añade en el documento.

Este mismo martes, el rector de la universidad ha asegurado en una tribuna en El País que el proceso para retirar el título de máster a la presidenta "no puede iniciarse hasta que se pronuncien los órganos judiciales". En este sentido, ha insistido que "de confirmarse el delito de falsedad documental" solicitaría al Ministerio de Educación que la titulación sea revocada.

La semana pasada, el Consejo de Gobierno de la universidad celebró su primera reunión desde que estallase el escándalo del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través del Instituto de Derecho Público.