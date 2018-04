Cifuentes: "Estos días me he quedado en casa para abrir cajas" sin encontrar el TFM

Cristina Cifuentes ha querido ofrecer una rueda de prensa posterior al pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid para responder a las cuestiones planteadas por los periodistas. Ante la pregunta más destacada de la jornada: ¿dónde está el TFM de Cristina Cifuentes?, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido que no lo ha presentado todavía porque no lo encuentra.

La popular se ha justificado en la realización de tres o cuatro mudanzas a lo largo de estos años y ha apuntado que "estos -últimos- días me he quedado en casa para abrir cajas. De hecho todavía tengo algunas por abrir", ha señalado. Sin embargo, el trabajo de fin de máster no ha aparecido. "No descarto que el trabajo esté -por casa- pero no lo he encontrado. Lo he buscado pero tampoco sé si lo he guardado".

Como solución, Cifuentes ha indicado que "espera y confía" en que la Universidad Rey Juan Carlos I lo pueda mostrar "antes de que yo lo encuentre". Al respecto ha explicado que la institución ya cuenta con su permiso para mostrar el TFM, ya que sin su consentimiento no podría hacerlo.

Además, la presidenta ha manifestado que no ha podido acceder a los correos que mantuvo con la universidad. "He intentado recuperar los correos que mandé o recibí pero ha sido imposible", ha dicho.