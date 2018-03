Cifuentes: "No he cometido ninguna irregularidad y no voy a dimitir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado la presunta falsificación de sus notas en el máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos en 2012. En una entrevista en Onda Cero, la dirigente popular ha rebatido la informaciónpublicada por eldiario.es y se ha remitido a la versión facilitada por el rector de la institución, en la que asegura que todo se debió a un error en la transcripción de las notas de una asignatura y del Trabajo Final de Máster (TFM).

Respecto a la demora de su comparecencia pública, Cifuentes ha argumentado que necesitaba tiempo para recopilar todos los documentos que respaldasen su versión frente a la información del periódico digital. "No es fácil que seis años más tarde un alumno vaya a una Universidad y recabe toda la documentación", ha insistido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se trata de una "falacia" y de un "ataque feroz sin fundamento" que trata de debilitar su figura política. En este sentido, ha negado cualquier irregularidad y ha descartado abandonar el cargo. "¿Pero por qué voy a dimitir? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Voy a seguir trabajando con más ganas todavía", ha sentenciado.

"Llevo muchos años en política y nunca había visto nada igual", ha apostillado al tiempo que ha asegurado que seguirá trabajando "con la cabeza muy alta" porque para eso la "eligieron los madrileños". Además, ha lanzado un aviso: "Quien esté detrás de esto, que sepa que con estas cosas me crezco, me hago más fuerte". Y no ha dejado de subrayar que en los últimos tiempos sufre "ataques permanentes".

La presidenta madrileña ha explicado que cursó el máster porque le interesaban las asignaturas y no porque necesitase "engordar" su currículum. Por ello, dice, no acudió a recoger el título hasta dos años después de cursar el máster. "Cuando fui a abonar las tasas de expedición, se dieron cuenta de que había algo que no cuadraba y que había habido un error en el sistema. De todo esto me he enterado ahora. No era consciente de eso. Sólo se me dijo que había un problema administrativo", ha abundado.

Cifuentes ha insistido en que ha aportado el acta del Trabajo Fin De Máster. Sin embargo, no ha aportado el trabajo en sí. "El TFM supongo que estará en la Universidad. Una vez que lo entrega uno a la Universidad, ahí estará", ha respondido. Por otro lado, ha admitido conocer a la funcionaria Amalia Calonge, a quien la información apunta como la autora de la permuta de las notas de un 'No Presentado' a un 7,5 en ambos casos. Sin embargo, ha dicho que no tiene "ninguna relación especial" con esa persona.

Respecto a la reacción del PP, que ha guardado silencio durante toda la jornada y ha evitado dar cualquier respaldo público a la mandataria madrileña, Cifuentes ha asegurado que la respuesta del partido "ha sido la que tiene que ser". "Mi partido ha esperado a que diese las explicaciones oportunas porque no van a opinar de un asunto que no conocen", ha zanjado. Sobre la sesión de este jueves en la Asamblea de Madrid, donde la oposición ha pedido celebrar un pleno extraodinario para aclarar la polémica, Cifuentes ha dicho que en la Cámara regional se buscará su "linchamiento político".