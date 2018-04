La aspirante a reina del PP que tropezó con una piedra en forma de máster

Las primeras semanas en las que Cristina Cifuentes asomó la cabeza, hace ya años, personas cercanas a Esperanza Aguirre recordaban la visita que la hoy presidenta había hecho al despacho de la entonces ‘lideresa’ para pedirle, por favor, que le nombrara consejera.

Aguirre, entonces muy poderosa, no lo hizo. Pero sí cuentan que dio su nombre cuando el Gobierno le pidió candidatos para elegir a un delegado/a del Gobierno.

Desde la Delegación empezó la auténtica carrera política de Cristina Cifuentes (Madrid 1964). Hasta entonces había sido, gracias al apoyo de uno de sus mentores, Gustavo Villapalos, directora del Colegio Mayor Antonio Caro en la Universidad Complutense, de donde es funcionaria y una persona activa en las actividades orgánicas del partido.

Su vida política empezó en Nuevas Generaciones (con algunos de sus actuales colaboradores), pero no se le conoció de forma notoria en los medios hasta que llegó a ser vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Siempre atenta y dispuesta a colaborar con los medios.

Estaba entre las diputadas en nómina de las tertulias políticas donde sacaba buena nota pues defendía los postulados del PP desde una plataforma de derecha ‘progre’ y no se le notaba forzada, como a Alberto Ruiz-Gallardón.

Viejas causas pendientes

De la fase de diputada le quedan buenos recuerdos y un lío. Le acusan de haber favorecido a Arturo Fernández, el entonces presidente de CEIM y de un imperio de restauración, en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que es todo menos un buen negocio.

Es uno de los frentes que le ha abierto la oposición para desgastarla. Arturo Fernández había hecho donaciones millonarias para una fundación del PP, lo que ha servido a PSOE, Podemos y Cs para lanzar una ofensiva que hoy está en los tribunales.

Su paso por la Delegación del Gobierno fue su trampolín. Fue la época más dura de la crisis y las movilizaciones fueron constantes y algunas muy violentas.

En los antidisturbios hay excelentes profesionales, pero como en todas las actividades algunos garbanzos negros que pueden llevar al caos una manifestación y toda una política de orden público. Y también se pudieron llevar por delante una carrera que ya era meteórica. Estaba en los medios como nunca y su imagen se salía...

Organizaba comidas en la delegación y si el periodista de turno llegaba cuando ya se habían agotado los fondos del mes, el almuerzo era a base de productos de Mercadona con cerveza y fruta.

Pese a las críticas que se hicieron en aquella época, se puede afirmar que Cifuentes hizo su trabajo con un notable alto, pues no provocó ninguna crisis a un Gobierno central al que sólo le hubiera faltado una muerte durante una manifestación.

Cifuentes logró este triunfo, con la inestimable ayuda del jefe Superior de Policía, Alfonso José Fernández, hombre también clave en uno de sus mayores éxitos: la detención del violador de Ciudad Lineal, un depravado que abusaba de niñas en esa zona de la ciudad y del que no había ninguna pista.

El accidente que hizo peligrar su vida

No es una mujer clásica del PP. Por ejemplo, utilizaba una moto para desplazarse por Madrid. Un día de agosto, con esa manía de no coger vacaciones, un coche se la llevó por delante en La Castellana.

Estuvo en la UCI muchas semanas y en peligro de muerte demasiadas veces. Salió muy impresionada de ver morir a gente, mientras ella esquivaba con una lucha tenaz el objetivo de la muerte que era llevársela al otro mundo.

A su salida del hospital recordaba escenas y frases de sus compañeros de agonía que hacían reflexionar al más duro. También recordaba “y no olvidaré” las frases que alguna de sus 'compañeras' le dedicó desde el Ayuntamiento mientras ella peleaba a muerte con la muerte.

Ha sido defensora de lo público, desde el PP, y desmanteló todo intento de privatizar la Sanidad o el Canal de Isabel II como ocurrió en la fase Aguirre/González.

Por eso le dolió que mientras ella agonizaba algunos trabajadores se manifestaron en la puerta de la Paz exigiendo que se fuera a un centro privado.

Salió del hospital y continuó con su batalla para hacerse con un hueco en la política regional o lo que viniera por delante.

La presidencia

Cuando comenzó la batalla para ganar la candidatura de Madrid, Cifuentes ya tenía trabajando desde hace meses a su núcleo duro. Ángel Garrido, Rosalía Gonzalo, Carlos Izquierdo, y Jaime González Taboada conformaban su grupo más cercano, apoyado por alcaldes a los que hasta entonces nadie había hecho caso como el de Torrejón, Pedro Rollán o Pablo Rodríguez Sardinero, de Arganda, dos buenos gestores.

Algunos intentos de desestabilizar este grupo, por parte de alguno de sus colaboradores, quedaron anulados como se comprobó en los últimos nombramientos de consejeros tras la salida de Jaime González Taboada.

Con ese equipo se hizo con el partido, como lo había hecho Esperanza Aguirre, con visitas diarias a las agrupaciones de Madrid o a las de los pueblos de la región. “La renovación fue superficial. Tras su visita todo ha vuelto al mismo lugar, falta de vida de partido, de manera de hacer política”, decía el jueves un diputado de la Asamblea de Madrid que conoce bien la geografía popular madrileña.

Es del PP, pero en ocasiones ha logrado hacer creer al votante que es la más progre de las progres. No es creyente, pero sí muy respetuosa con los creyentes. Ha liderado la defensa de los colectivos LGTB y es partidaria del aborto, lo que le hace poco simpática entre la derecha del PP que la votaron tapándose los ojos.

Una de las situaciones más complicadas la sufrió cuando se mostró favorable a la interrupción del embarazo y un grupo provida paseó un autobús con su cara por todo Madrid acusándola de hereje.

En ocasiones se ha metido en un lío sin ninguna necesidad. Durante una comparecencia ‘off de record’ (¡con 20 periodistas!) el día después de las elecciones, con Aguirre aún en Génova, dijo algunas palabras contra la aún presidenta del partido en Madrid, y su equipo, que no hubiera pronunciado ni un rival de Podemos.

- ¿Y si te hacen una moción de censura? - Pues me voy y se acabó".

En la presidencia de la Comunidad de Madrid ha ido ‘deprisa, deprisa’ y algunas de sus promesas, como el bono transporte joven a 20 euros, ha roto todas las previsiones. Ciudadanos le ha marcado desde el primer día y cuando le preguntabas...

- ¿Y si te hacen una moción de censura?

- Pues me voy y se acabó.

En la Asamblea se ha defendido hasta hace un mes de maravilla. Y algunos jueves repartía leña a la oposición como si la que preguntara al Gobierno fuera ella.

Se convirtió en la calle en una mujer popular en muy poco tiempo y sin grandes medidas espectaculares se ha ido tejiendo una imagen de persona seria, avanzada y progre dentro de lo que cabe.

Sus metas políticas

Su meta no era la Comunidad de Madrid, ni la alcaldía. Aspiraba a suceder a Mariano Rajoy en el PP y donde hiciera falta. Ha hecho muchas mudanzas y no le hubiera importado viajar a la Moncloa, distrito de donde vivía con su familia.

Para llegar lejos, inició una carrera para denunciar la corrupción y desmarcarse del PP de Gürtel, Black, Púnica, etc. No le importó que en el Canal de Isabel II hubieran estado sus compañeros del PP.

Llevó a la Fiscalía la gestión del Canal que terminó con la detención de Ignacio González y otro lío más en el Partido Popular. El objetivo era distanciarse de Esperanza Aguirre y todo lo que significara PP de esa época. Y no le iba mal.

Pero conforme ha ido avanzando la legislatura y las cosas han mejorado ella, y algunos de los suyos más cercanos, se han ido alejando del suelo. “Parece que vuela”, decía uno de sus compañeros en la Asamblea de Madrid el pasado jueves.

Lo que debía haber sido una crisis de una semana, una piedrecita en el camino, sobre un 'error' en su curriculum, será su tumba política.

El polémico máster

Ella, y sus colaboradores, pensaron que la falsedad de su máster (“para qué lo quería”, dicen los suyos) sería cosa de unos días (“cosas de los digitales, ya se pasará”). Les pilló en lo alto de uno de sus vuelos y parece que aún no se han enterado.

Siempre ha salido la primera, menos cuando tuvo que salir. Lo que podía haber quedado en una anécdota con una declaración urgente en la Puerta del Sol reconociendo el error y pidiendo disculpas, incluso buscando culpables, continuó con una falsificación, un ajuste de cuentas entre profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y, como era de prever, en el juzgado.

Aclamada en la calle y reina de los selfis hace un mes, ha pasado en poco tiempo a encerrarse en su palacio con lo más duro de su núcleo duro y a ser silbada en un acto en la calle el pasado miércoles. Ya no hay selfis, ya no hay calle, ya no hay 'canutazos'. Ahora hay un gran enfado popular contra ella.

Lo peor es que diga lo que diga, ya nadie le cree. Ni los suyos, aunque en público digan lo contrario. A los alumnos de la universidad, a sus hermanos pequeños, a sus padres y a sus abuelos, les ha dolido el master de Cifuentes. Les duele porque ellos pagan, acuden a clase y saben el esfuerzo que les cuesta. La reina del selfi les ha engañado y devaluado sus estudios, decía a este periódico hace unos días una alumna de la Rey Juan Carlos. "Ahora intentamos ocultar de qué universidad somos", añadía.

A los políticos regionales les gusta pasar la frontera y saltar a las páginas de Nacional para lo bueno. Cifuentes ha saltado a Nacional y se ha quedado. Pero para lo malo. Su crisis no ha sido de Madrid. Ha pasado las fronteras. Y se quedará hasta que se vaya, que será, posiblemente, pronto. Y se irá con la pena de que ya no la creen ni tan siquiera los suyos, aunque le aplaudan en todas las sesiones plenarias con gran fervor.

Críticas silenciosas

Lo hicieron en Sevilla, mientras la ponían a parir en los pasillos y lo hacen los jueves en la Asamblea de Madrid, porque aunque quieran, que quieren, ya no la creen. Repiten los argumentamos de los jefes: "ellos si que falsean", "Ciudadanos va a dar su voto a los radicales",... pero con poca fe.

Uno de sus amigos decía este jueves. Si hay que dar una clase de como gestionar mal una crisis ya hay un ejemplo para todos izquierda, derecha y centro: el máster de Cifuentes.

Los jueves disparaba palabras en sus contestaciones en los plenos. Ahora cuando le preguntan por su máster, mide las sílabas, no se aparta de su argumentario… No es la de hace un mes. Le falta la fuerza y la ilusión que ponía en sus intervenciones.

Una persona de su partido decía que nadie sabía cómo se ha podido gestionar tan mal una crisis. “ Se ha tropezado con una piedra que ni ella ni los suyos han visto en el camino y se ha estampado contra el suelo”, añadía un diputado. No entiende nada de lo que ha pasado ni “como una persona tan lista, no se ha apercibido de la situación como lo veíamos los que estábamos fuera, pero se lo han querido comer entre cuatro”.

Ya nadie se acuerda de que ha bajado las matrículas de las universidades, de las bajadas de impuestos que ha preparado, del bono transporte a 20 euros... Todo el trabajo de tres años perdido.

En este ambiente, está en el horizonte el Dos de Mayo una fiesta en la Puerta del Sol que reúne a lo más florido de la Comunidad de Madrid. Si no dimite antes, la fiesta será su despedida porque a los pocos días, en la Asamblea de Madrid, la aspirante a reina morirá políticamente después de una moción de censura tras haber tropezado con una piedra.