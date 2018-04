Cifuentes: "No dimito; yo cursé mi máster y lo presenté"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimite y vuelve a defender su inocencia. Así lo ha dejado claro en rueda de prensa ofrecida minutos antes de que se inicie la Convención Nacional del PP en Sevilla. "He dicho la verdad y no he cometido ninguna ilegalidad", ha reiterado. “Yo cursé y terminé mi máster”, ha insistido mientras ha continuado: "Espero que este asunto llegue hasta el final. Pido que se me respete como persona".

Respecto a las presuntas irregularidades, Cifuentes ha cargado la responsabilidad contra la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). "Son cuestiones de índole administrativo y yo soy una alumna más", ha apuntado. No obstante, ha indicado: "Quiero reiterar mi confianza en la Universidad y en la Justicia. Espero que la Fiscalía averigüe lo ocurrido"; es más, ha instado a la universidad a averiguar si a "seis o siete alumnos más, que me han dicho", están también en su misma situación de irregularidad en sus notas .

Sobre si ha contactado con alguien de la URJC, Cifuentes ha asegurado que no ha contactado "con ningún profesor, ni con miembros del Tribunal ni con el Rector porque la principal afectada soy yo y quiero que todo esto se aclare de la mejor manera posible". Respecto a la decisión de éste último de poner todo en conocimiento de la Justicia

La mandataria madrileña, rodeada de una expectación inusitada desde su llegada a la capital hispalense -se ha permitido bromear incluso con los periodistas "por favor, no me persigan por los pasillos"-, la dirigente popular ha asegurado que no ha hablado esta mañana con Mariano Rajoy, que todavía no ha llegado al hotel sevillano donde se celebra la convención nacional.

En el PP la preocupación al inicio de la convención es "máxima" porque la presidenta madrileña está "contaminando" una convención pensada precisamente para remontar frente a Ciudadanos

Desde el PP, la precupación es "máxima" al inicio de una convención absolutamente "contaminada" por este affaire, pero Cristina Cifuentes, retadora, ha reiterado en todo momento el mensaje que lleva diciendo desde esta mañana: "no voy a dimitir porque yo cursé el máster e hice el trabajo de fin de carrera", a pesar de que la presidenta del supuesto tribunal universitario, Alicia López de los Mozos, niega todo.

"Eso ocurrió hace seis años" y la memoria es flaca, se ha escudado la presidente del PP madrileño cuando ha sido preguntada si recuerda algún detalle del tribunal. "Eran tres personas", ha dicho.

Eso sí, tampoco ha querido implicar más a su partido, muchos de cuyos integrantes piensan que la situación es insostenible. "Esa pregunta no la tengo que responder yo", ha señalado.