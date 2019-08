Choque entre Iglesias y Podemos Bilbao: el líder de la formación ve "vergonzoso" el veto a C. Tangana

Pablo Iglesias no ve con buenos ojos el veto a la actuación de C. Tangana en Bilbao. Y no ha dudado en expresarlo a través de su cuenta de Twitter, aunque ello haya implicado llevar la contraria a Elkarrekin Podemos Bilbao, que había vinculado al artista con la "cultura de la violación" y cuestionado la contratación del artista.

El líder de la formación morada ha calificado de "vergonzoso" que "prohíban actuar" al trapero, un discurso muy alejado del de su partido en Bilbao, que se había mostrado muy crítico con las letras de sus canciones y no consideraba apropiada la actuación. "El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura", ha señalado Iglesias.

No me gusta @c_tangana pero me parece vergonzoso que le prohiban actuar. El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura. Y para beef memorable este 👇🏼https://t.co/UiwReswnXj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) August 9, 2019

Elkarrekin Podemos Bilbao había publicado un vídeo este jueves a través de su cuenta de Twitter en el que se mostraban contrarios a la actuación y pedían al Ayuntamiento la cancelación de la actuación. "No podemos permitir que el Ayuntamiento de Bilbao se permita el lujo de contratar a un grupo que reproduce los estereotipos machistas", decía el comunicado.