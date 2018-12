Nuevo choque entre el Congreso y Hacienda por la comparecencia de Montero por los Presupuestos

La Comisión de Presupuestos del Congreso ha rechazado que la ministra del ramo María Jesús Montero comparezca el próximo día 20 de diciembre para hablar del proyecto presupuestario y de financiación autonómica. Se trata de la fecha que la responsable de Hacienda había ofrecido para acudir ante el órgano parlamentario donde detallar las cuentas públicas que el Gobierno no tiene intención de llevar a la Cámara hasta el próximo mes de enero.

La Comisión, presidida por Francisco de la Torre (Ciudadanos), lleva dos meses intentando forzar la comparecencia de la ministra ante el órgano. Ante la negativa de Montero, en noviembre fijó unilateralmente una comparecencia para el día 21 de ese mes que Montero eludió. La comparecencia de la ministra es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 17 de octubre por unanimidad por todos los grupos en el órgano parlamentario, incluido el PSOE. Aunque sólo una comisión de investigación puede obligar a un compareciente a declarar un día específico, por lo que Montero pidió posponer su comparecencia hasta el próximo jueves 20 de diciembre.

Sin embargo, la presidencia de la Comisión se niega ahora a convocar la sesión ante la previsión de que el Pleno que se celebra ese jueves (el último del período ordinario de sesiones) pueda alargarse hasta bien entrada la tarde. Según una carta remitida por De La Torre al resto de portavoces del órgano parlamentario y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el diputado de Cs esgrime que este pleno 'escoba' podría durar más de once horas. Otras fuentes parlamentarias creen que no se alargará tanto, aunque aseguran que tras la reunión de la Junta de Portavoces del martes se podrá saber con más detalle a qué hora puede finalizar la sesión.

Senda de déficit

Montero será precisamente la encargada de abrir el Pleno del jueves a las nueve de la mañana con el debate de la senda de déficit del 1,8% que el Gobierno someterá por segunda vez a votación en al Congreso, después de que fuese tumbada a finales del mes de julio. Se trata de un mero trámite, ya que no tiene asegurados los apoyos necesarios para que prospere y que, de hacerlo, podría ser tumbado por el Senado, por la mayoría absoluta del PP.

Según explica De La Torre en su carta, la Comisión ofreció a Montero seis fechas distintas para comparecer (el 10 por la tarde, 11 por la mañana, 12 por la tarde, 13 por la tarde, 18 por la mañana y 19 por la tarde), pero ninguna de ellas fue aceptada por su gabinete por diversos motivos de agenda. Fuentes del Ministerio aseguran que el día 19 estaba sobre la mesa. En las últimas horas, según fuentes de ambas partes, el Ministerio ha confirmado la disponibilidad de Montero para acudir este miércoles, un día antes de lo previsto inicialmente.

Si la Comisión no acepta la opción del miércoles, la comparecencia no se producirá hasta enero o febrero

El presidente de la Comisión aún debe decidir si acepta esta opción. Si no lo hace, la comparecencia no se producirá -como mínimo- hasta el mes de enero o el de febrero, cuando se inicia el nuevo período de sesiones. Para entonces, el proyecto de Presupuestos ya debería haber entrado en la Cámara, si los partidos independentistas catalanes no lo impiden.