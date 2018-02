Unidos Podemos está a punto de conseguir que el Congreso dé luz verde a la tramitación de su proposición de ley de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pero no se ha librado del rapapolvo de Celia Villalobos a su portavoz, Irene Montero, durante el debate en el Pleno.

Después de escuchar los reproches de todos los grupos parlamentarios hacia la supuesta "inacción" del Gobierno ante la brecha salarial, la diputada del PP ha estallado contra Montero, a quien ha tachado de ser "experta en demagogia".

"No sé lo que su madre le enseñó a usted, pero sí sé lo que me enseñó la mía. Mi madre, una mujer que no pudo formarse, me enseñó a luchar por mis derechos. No me va a venir usted a decir que las madres de Podemos son mejores que las de los demás porque somos todas iguales", le ha recriminado.

Carga contra Iglesias

Cansada de lo que considera "tanta demagogia barata sobre si el PP es machista", Villalobos no ha dudado en recordar algunos episodios protagonizados por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, aunque sin mencionarle. "Si hablamos de machistas, usted está rodeada de machistas", ha apuntado. "El que dice que azotaría a una señora periodista hasta que sangrara, ese es machista", ha continuado en referencia a las palabras del líder de Podemos sobre la periodista Mariló Montero. "El que cuando se le pone brava una señora, le guiña el ojo diciendo 'eh, que soy Pablo Iglesias', ese es machista", ha añadido Villalobos.

Montero destaca que es una lucha "del feminismo contra un gobierno machista que aplica políticas que mantienen y agudizan la desigualdad"

Previamente, Montero había insistido en que la lucha que centraba este martes el debate no era de su grupo político, sino "del feminismo contra un gobierno machista que aplica políticas que mantienen y agudizan la desigualdad entre hombres y mujeres", además de señalar que sólo Villalobos se iba a enterara del debate porque la bancada de los populares estaba "vacía".

Mientras que Montero presumía de presentar una ley a la que ha definido como "patriota", pese a que las diputadas de Podemos "no lleven la pulsera de la bandera de España", Villalobos le acusaba de querer que las mujeres sigan "cuidando". "Menos demagogia, más realidad y más trabajar en conjunto por algo que queremos todos", le ha recriminado.