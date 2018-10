Celaá califica de "malísima noticia" el cierre del Parlament e insta a Torra a dialogar

El Gobierno cree que es una "malísima noticia para los españoles" el cierre del Parlament de Cataluña por el enfrentamiento que están viviendo los dos socios en el Gobierno de esa comunidad, Junts per Catalunya y ERC, e insiste al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a "liderar un diálogo entre catalanes", según ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha explicado Celaá, "tenemos que superar el conflicto y construir convivencia dentro del respeto a la Constitución", para lo cual Pedro Sánchez sigue con su mano tendida a Torra para buscar una solución.

"Nos preocupa mucho que la agenda social quede subordinada a la agenda territorial", ha reconocido la ministra en referencia a que la crisis catalana afecte a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 por parte del PDeCAT y de ERC. "Quien está provocando esta situación debe facilitar una solución", ha insistido porque aunque el independentismo catalán está sufriendo una "crisis importante" esta no afecta solo a ese territorio.

No solo colapsa la acción de la Generalitat sino que, de rebote, está afectando a la mayoría política del Gobierno de la Nación e "impidiendo que éste haga su trabajo" aumentando partidas presupuestarias en educación o sanidad si no se aprueban las cuentas del Estado.

"Más racionalidad y menos gesticulación", pide el Gobierno a Torra para encontrar una solución duradera a la crisis catalana

"Más racionalidad y menos gesticulación", le ha pedido la portavoz del Gobierno al presidente de la Generalitat, porque su "retórica inflamada" no ayuda a generar una distensión previa necesaria para encontrar una salida al conflicto, que ya dura años.

"¿Quieren hablar de autogobierno, si o no? ¿Quieren salir del conflicto, si o no?", se ha preguntado Isabel Celaá. "Dejemos que las decisiones sobrecargadas del pasado", recalcó en alusión al referéndum ilegal del 1-0, "no condiciones salidas del futuro".

Respecto a la decisión de un instituto en Valls (Girona), de rebautizar un patio con el nombre "uno de octubre", la portavoz, que también es ministra de Educación, ha señalado que "no me parece un nombre adecuado porque fue un día de triste memoria para Cataluña y para toda España". "Sugeriría otro nombre", añadió.

"El Gobierno mantiene su vocación intacta" de seguir gobernando aunque al final no se aprueben los Presupuestos 2019, avisa la ministra portavoz

Y en cuanto al adelanto electoral, Isabel Celaá no ha querido referirse al hecho de que tanto ella como el propio presidente del Gobierno hayan dicho en sucesivas ocasiones que no se van a prorrogar los presupuestos del PP. "El Gobierno trabaja denodadamente por sacar adelante los presupuestos 2019".

"Hasta el ultimísimo momento trabajaremos con todas las fuerzas parlamentarias, también con PDCat y ERC", pero luego añadió: si no se aprueban las cuentas del Estado "el Gobierno mantiene su vocación intacta de continuar con la acción de gobierno".