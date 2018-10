Celáa: "PP y Cs están sumiendo la política española en el fango y los insultos"

En su comentario semanal de la actualidad política durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celáa, ha dado una nueva vuelta de tuerca en su ataque a PP y Ciudadanos por su política de bloqueo para que el Gobierno no saque adelante el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2019.

"Rechazar unas condiciones (de déficit) que están asumidas por Bruselas no deja de ser sorprendente", ha dicho la ministra, para quien todo es culpa de la "inmadurez" de Pablo Casado y de un Albert Rivera que había venido a "regenerar" la política y está consiguiendo justamente lo contrario.

"Lo que están logrando es sumir la política española en el fango, los insultos y el bloqueo", considera Celáa, con la ayuda inestimable de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García Escudero, que se están dejando utilizar como "arietes" de esa política de bloqueo de PP y C's, que ahora anuncia que la Mesa del Congreso no va a tramitar las cuentas públicas.

Pide al Consejo de Estado el informe para recurrir ante el TC la reprobación del Rey por el Parlament porque "decidir la forma de Estado no entra en sus atribuciones"

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la petición al Consejo de Estado del preceptivo informe previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Parlamento de Cataluña de reprobar al Rey Felipe VI con los votos de ERC, el PDCat y En Comú Podem, autor de la moción originaria de la propuesta.

Esa resolución del Parlament, ha dicho la portavoz, es "políticamente inaceptable, no porque se critique la jefatura del Estado" sino porque "el cuestionamiento de la figura del Rey queda fuera de las atribuciones de un Parlamento autonómico".

El Parlamento de Cataluña, "no es competente para diseñar la forma de Estado de un país, es por eso que nosotros rechazamos" la reprobacion de Felipe VI. Y si el Consejo de Estado "actúa de otra manera", rechazando ese recurso, será su competencia; lo cual no quiere decir que, al final, el Consejo de Ministros decida recurrir porque ese informe "no es vinculante".

El Gobierno quiere "que se aclaren todos los delitos" de pederastia ocurrido en el seno de la Iglesia Católica

Y respecto a la decisión de la Iglesia Católica de estudiar la denuncia a la Fiscalía de todos los casos de pederastia en su seno -en contra de la práctica vigente-, el Gobierno "se soldariza con todas las víctimas de abusos", Celáa; máxime porque "el lugar donde se producen (la Iglesia), lo hace aún más repugnante".

"Queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos", ha explicado la ministra, pero el Ejecutivo tiene poco que decir porque es competencia de la fiscalía y de los jueces.