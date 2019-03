Cayetana Álvarez, sobre el lazo amarillo: "Es un soga que se pretende enroscar al cuello de la mitad de los catalanes"

"La democracia siempre gana". Así ha respondido la candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, tras la retirada de los lazos y las pancartas separatistas que colgaban del Palau de la Generalitat.

Álvarez de Toledo ha subrayado que "todos los actos tienen consecuencias" y se ha impuesto "el valor pedagógico del Estado", en referencia a la posible inhabilitación de Quim Torra, presidente de la Generalitat. En este sentido, ha indicado que "Torra debe plegarse a la realidad", pese "al nivel de fanatismo".

"Los hechos tienen consecuencias", había advertido previamente Álvarez de Toledo durante la rueda de prensa de este viernes en la sede del PP en Barcelona, flanqueada por Joan López Alegre, número dos al Congreso por Barcelona y Dani Serrano, secretario general del PP.

"Ruido, propaganda, frivolidades y niñería", ha respondido respecto a la denuncia de Torra a la Junta Electoral por presunta prevaricación. "Los lazos no son un pulso al Estado, es una grosera afrenta a la mitad de Cataluña", ha insistido Álvarez de Toledo. "Simbolizan la sumisión de la mitad de Cataluña de Ciudadanos a esta comunidad autónoma", ha considerado. "No es un lazo, sino una soga que se pretende enroscar al cuello de la mitad de los catalanes", ha cargado la candidata al Congreso.

Critica al independentismo y a Sánchez

"Torra y sus colegas han reducido el catalanismo a una 'jaimitada' constante", ha criticado la candidata. "Los asaltos revolucionarios no van a triunfar nunca", ha insistido, para remachar con un enérgico "abandonen toda esperanza, porque nunca van a triunfar".

Álvarez de Toledo ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien esperaba un liderazgo en la batalla contra los lazos amarillos, por no actuar contra Torra y dejarlo todo en manos de la Junta Electoral Central. La retirada de los lazos se consigue gracias "al funcionamiento de la justicia española", ha apostillado. "Sánchez no ha hecho nada, no ha hecho ni un solo movimiento" para quitar los lazos.

También se ha mostrado perpleja por la situación que ha vivido Cataluña desde el 2017. "Por culpa de Puigdemont se ha colocado a los mossos como un cuerpo bajo sospecha". Ahora se ha repetido de forma incesante si "¿van a cumplir los mossos? una pregunta insólita en un estado democrático", ha indicado.

Condena a los ataques a sedes de partidos constitucionalistas

Álvarez de Toledo ha asegurado que dará batalla por la defensa de una España nacida en la Constitución de 1978. Al tiempo que ha condenado los recientes ataques a sedes de partidos constitucionalistas, como la del PSC en Barcelona, o las de Ciudadanos y Partido Popular. "Esta sede y este partido son un centro de libertad para todos aquellos catalanes que quieren seguir en España", ha apostillado, para referirse a su proyecto como protección, de tierra, cosmopolita, tolerante "donde no se intente que los vecinos sean extranjeros".

Para la candidata popular es necesario "plantar cara al gigantesco proyecto de extranjería" en el que se ha convertido el movimiento independentista. "No es una tarea fácil", ha afirmado, para condenar los ataques a las sedes de partidos políticos en Cataluña.