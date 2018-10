Cataluña, en la prensa internacional: "Las tensiones se disparan"

Cataluña, en particular, y España, en general, vivió durante el aniversario del 1 de octubre, una jornada que fue aumentando en tensión a medida que se acercaba la noche. A medio día, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentabaa los CDR a que apretaran. Horas más tarde, el llamamiento surgió efecto provocando escenas de enorme tensión a las puertas del Parlament.

Nuestro país volvía a escribir uno de sus días más grises con Cataluña jugando el papel protagonista. Las escenas de los CDR enfrentándose a los Mossos d'Esquadra daban, de nuevo, la vuelta al mundo. Como ya lo dieron aquellas del 1-O de 2017. Prueba de ello, la prensa internacional.

The Washington Post: "la crisis de España más grave en décadas"

The Washington Post hace referencia en su titular a las "carretera bloqueadas" por los estudiantes. En su escrito, el rotativo estadounidense, habla del 1 de octubre como un evento que "provocó la crisis política más grave de España en décadas, que estuvo marcada por un fracturado movimiento independentista catalán en medio de un tímido diálogo con el Gobierno central"

Además, el diario incluye otra noticia previa a la jornada de ayer, en la que haba de las "cicatrices" que dejaron los altercados producidos en el referéndum catalán.

Escenas "desagradables" para la BBC

La BBC, por su parte, ha destacado el ambiente de "fragilidad y división" que ha provocó el pasado 1 de octubre. El diario británico califica de "desagradables" las escenas que se vivieron en las calles de Barcelona.

El medio británico habla, además, de unas encuestas que, dice, no hacen referencia a un apoyo cada vez mayor para la independencia.

The Guardian: "las tensiones se disparan"

Mientras, The Guardian habla de unas tensiones que han vuelto a crecer en este aniversario del 1-O. Explica en su crónica cómo los grupos independentistas han "bloqueado las calles, autopistas y líneas ferroviarias".

Movimientos que surgieron para conmemorar un referéndum que, a ojos de The Guardian, fue "unilateral e ilegal"

Añade, además que: "Cataluña sigue profundamente dividida por el tema de la independencia un año después de que la administración de Puigdemont organizara la votación desafiando al gobierno español".

"Cataluña sigue profundamente dividida por el tema de la independencia un año después de que la administración de Puigdemont organizara la votación desafiando al gobierno español"

Para The New York Times, el conflicto en "punto muerto"

The New York Times también destaca los cortes en las carreteras y líneas ferroviarias por parte de los independentistas. Según el rotativo estadounidense, "la sociedad catalana sigue profundamente dividida sobre si se debería haber permitido votar a la región".

Añade, además, que la situación se encuentra en un "punto muerto político" que "no da signos de terminar pronto".

Le Figaro y la "división" entre los independentistas

Por último, otro de los que ha puesto el foco en Cataluña ha sido el Le Figaro, mediante una crónica en la que ha resaltado que las escenas vividas durante la jornada de ayer no hacen más que destacar la "división" en el entorno separatista.

Igual que The New York Times habla del desafío independentista como un proceso sin soluciones y que parece no tener fin.