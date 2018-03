La ANC afea a los partidos soberanistas su falta de acuerdo: "¿Qué coño está pasando?"

Miles de personas se han manifestado este domingo en Barcelona para pedir que se forme cuanto antes un Govern que implemente la República declarada por el Parlament el 27 de octubre de 2017.

La marcha la ha convocado la ANC bajo el lema 'República, ahora' y ha contado con representantes de los tres partidos que, precisamente, están inmersos en las negociaciones para alumbrar un Ejecutivo catalán: JxCat, ERC, y la CUP.

Con predominio de banderas independentistas, la 'estelada', se han coreado consignas a favor de la independencia, del expresidente Carles Puigdemont y en defensa de los "presos políticos", en alusión a Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Joaquim Forn y el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat)

El objeto de la manifestación es presionar a los partidos independentistas para que alcancen un pacto que permita constituir un gobierno catalán que avance hacia la independencia.

"Indignación" por la falta de acuerdo

En este sentido, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha afeado a JxCat, ERC y la CUP que aún no hayan llegado a un pacto de Govern para empezar la legislatura e impulsar la República y les ha exigido explicaciones por ello: "¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se no está diciendo?" Lo ha dicho el miembro del Secretariado Nacional de la ANC, Jordi Pairó, en los discursos de la manifestación que ha convocado la entidad para exigir que el independentismo pacte un Govern, y ha expresado "sorpresa e indignación" porque aún no se haya hecho.

Pairó ha lamentado que los partidos independentistas hayan renunciado por ahora a investir los dos candidatos que se habían propuesto, Carles Puigdemont y Jordi Sànchez: "El Parlament no puede estar condicionado por el Estado. Si el Parlament quiere decidir soberanamente el presidente de la Generalitat, se hace y punto".

Exconsellers y diputados independentistas

A diferencia de otras movilizaciones independentistas, Òmnium Cultural no ha participado esta vez en la convocatoria del acto, si bien el vicepresidente de esta entidad, Marcel Mauri, restó ayer importancia a este hecho y hoy ha participado en un lugar destacado de la marcha.

En la cabecera de la manifestación se han posicionado los dirigentes de la ANC y Òmnium, Agustí Alcoberro y el propio Marcel Mauri, así como la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el eurodiputado de ERC Jordi Solé y la actriz Lloll Bertran.

También participan en la movilización, aunque no se encuentran en la cabecera, los exconsellers Neus Munté, Jordi Turull y Josep Rull, el dirigente del PDeCAT Albert Batet, el diputado de la CUP Carles Riera y el diputado por las listas de ERC Ernest Maragall.

"Presos polítics, llibertat" (Presos políticos, libertad) o "Ni un pas enrere" (Ni un paso atrás) son algunos de los lemas que han coreado los manifestantes, provistos de numerosas banderas independentistas y luciendo lazos amarillos durante todo el recorrido.