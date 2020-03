La Generalitat gastó 3 millones de euros en un estudio que aseguraba que Shakespeare era catalán

El gobierno catalán pagó 3 millones de euros (2.6 millones de libras) en subsidios a compañías de medios con vínculos estrechos con un organismo que afirma que Shakespeare, Leonardo da Vinci, Cervantes y Colón, entre otros, eran catalanes, según publica 'The Guardian'. El mencionado medio critica el despilfarro que hizo Cataluña al financiar teorías abstrusas e infundadas tesis del INH y a TV3 por haber emitido sus documentales.

Las cifras que pagó la Generalitat de Cataluña fueron reveladas en una respuesta parlamentaria dada por Pere Aragonès, el vicepresidente catalán, quien dijo que el dinero se había pagado desde 2012 a dos compañías de medios propiedad de Albert Codinas, el cofundador y actual presidente del Instituto de Nueva Historia (INH).

TV3 también pagó 184.000 euros para emitir documentales que contaban que España encubrió el papel que jugaron los catalanes

Núria Llorach, presidenta del organismo de TV3 en el extranjero, la emisora pública catalana, también reveló que había pagado 184.000 euros por los derechos para emitir seis documentales de INH.

Los programas incluyen afirmaciones de que España encubrió el papel que jugaron los catalanes en el descubrimiento europeo de las Américas, que Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, escribió en catalán y que su verdadera identidad se disfrazó con la Inquisición española, y que Leonardo da Vinci era catalán.

Un documental aseguraba que Cervantes y Shakespeare eran la misma persona

El documental de Cervantes afirma que el gigante de la literatura española se llamaba realmente “Joan Miquel Sirvent”, un catalán que nació en Alicante, que no estaba cerca de La Mancha de Don Quijote, y que "Cervantes" y Shakespeare eran la misma persona. Entre los argumentos absurdos del autor Miquel Izquierdo está que “seré”, seré en catalán y “am”, soy, juntos significan “seré y soy”. Según Izquierdo, “desde aquí está claro” que se refiere a Sirvent.

El instituto, fundado en 2007, ha producido libros y documentales que respaldan la teoría de que Colón era catalán y que Erasmo de Rotterdam era su hijo ilegítimo. El explorador Francisco Pizarro, quien generalmente se cree que comenzó su vida como un criador de cerdos en Extremadura, en el oeste de España, también ha sido reclutado para el panteón catalán, al igual que Santa Teresa de Ávila, la mística cristiana descendiente de conversos judíos.

Los historiadores españoles dominantes se desesperan por la atención prestada a estas teorías que proceden de medios respetables.

Rufián: "Ninguna pseudociencia o pseudohistoria debería financiarse con dinero público”

Vicent Baydal, profesor de historia del derecho en Valencia y coautor de ‘Pseudo History Against Catalunya’, dijo que las personas que están detrás del instituto "ni siquiera son historiadores [académicos], son personas que no tienen idea, que no entienden metodología histórica y ni siquiera saben cómo buscar o leer documentos históricos ”.

Gabriel Rufián, portavoz del partido independentista catalán Izquierda, instó al gobierno de la región a que deje de financiar el INH el año pasado. "Ninguna pseudociencia o pseudohistoria debería financiarse con dinero público", dijo. "Solo sirve a aquellos que desean retratarnos como pequeños, ridículos y enojados perdedores".