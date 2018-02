Millo pide una reunión con Roger Torrent para explicarle la aplicación del 155

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se ha puesto en contacto hoy con el gabinete del presidente del Parlament, Roger Torrent, para pedirle una reunión institucional en la que tratar cuestiones de interés común, como el modo en que se está aplicando el artículo155 de la Constitución.

"El presidente del Parlament va recibiendo a entidades que le explican cosas que no siempre se ajustan a la realidad. Yo mismo me he dirigido a su gabinete para pedirle que me reciba también a mi, porque sería bueno que recibiera las informaciones en su plenitud", ha señalado en una comparecencia en la Delegación del Gobierno en Cataluña posterior al Consejo de Ministros celebrado en Madrid.

Millo ha detallado que, por ejemplo, el presidente de la cámara catalana se reunió con alcaldes de una zona que se quejaban por una falta de concreción de unos acuerdos del Ministerio de Fomento que ya están en marcha: "No hay ningún problema por la aplicación del artículo 155".

"También ha recibido a unos funcionarios de la Generalitat que le explicaban todos los presuntos perjuicios de la aplicación del artículo 155 sobre la población. Convendría que conociera la realidad de las cosas en cuanto a beneficios y ahorros, así como la normalidad que ha garantizado la aplicación de este artículo", ha continuado.

El castellano como lengua vehicular en Cataluña

Millo ha hecho estas declaraciones después de conocer que esta tarde Torrent se reunirá con representantes de la entidad SOM Escola, que le plantearán su inquietud por la voluntad del Gobierno de incluir una casilla en la preinscripción escolar para que los padres puedan indicar si quieren que sus hijos estudien con el castellano como lengua vehicular.

El delegado del Gobierno ha subrayado que el Ejecutivo solo está estudiando "cómo garantizar el cumplimiento de las sentencias relativas a la inscripción a las escuelas".

En este sentido, ha rechazado que se quiera "separar a los alumnos por lenguas", sino que lo que se busca es garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos.

"Es importante que las cosas se expliquen bien y que no se genere ninguna alarma sobre cosas que no pasarán", ha asegurado Millo, que ha subrayado que la voluntad del Gobierno no es modificar la política lingüística.

El delegado también ha repasado los acuerdos alcanzados por el Consejo de Ministros relativos a Cataluña, que ya ha detallado el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en rueda de prensa.

Se trata de la renovación de los conciertos de las escuelas de infantil y secundaria, y la reunión de la comisión técnica de función pública de la Generalitat con el fin de que se abone el 20 % de la paga extra del 2012 que aún está pendiente de pago.