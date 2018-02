Catalá admite que el PP debe ponerse "las pilas" ante el auge de Ciudadanos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho este lunes que Ciudadanos es "un movimiento simpático con cierta frescura" si bien ha admitido que su auge en las últimas encuestas publicadas es "un buen aviso" para que el Partido Popular se "ponga las pilas".

Así ha reaccionado a los sondeos electorales que reflejan un crecimiento de la formación que lidera Albert Rivera y una caída del PP. "Cuando te dicen que te puede ir mal, es un buen aviso para ponerse las pilas", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que el partido naranja no gobierna en ninguna comunidad autónoma ni en ningún ayuntamiento "y, sin embargo, tiene mucho apoyo de la gente". Pero ha dicho que Ciudadanos "no ha hecho nada malo pero tampoco ha hecho nada bueno".

Catalá ha dicho que le han sorprendido los resultados de Cs en las diferentes encuestas que avisan, pero ha recordado que "queda más de un año" para las próximas elecciones generales. Además, ha recordado el acuerdo de investidura al que llegaron las dos formaciones para investir a Mariano Rajoy presidente del Gobierno y ha asegurado que están "comprometidos a llevarlo adelante" pese a que, se ha quejado, en el PP les gustaría que les "apoyasen más" y que no les dejen "tirados".

Ciudadanos, "una moda"

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido este lunes al PP porque es "un partido muy establecido en España" y que "tiene la tranquilidad" de haber hecho "las cosas bien", frente a "la moda" que representan otras formaciones políticas.

Así se ha manifestado el también ministro de Educación en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre el crecimiento de Ciudadanos en las encuestas. "Los sondeos son la foto fija de un momento, hay momentos en los que la moda va en determinada dirección, pero lo que importa es que el PP es un partido muy establecido en toda España, que gobierna en muchos sitios en toda España y tiene el Gobierno de la nación", ha aseverado al respecto.

Méndez de Vigo ha defendido la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha tenido que tomar "decisiones complicadas" y que "lo que quiere es encontrar las mejores respuestas a los desafíos que tiene la sociedad española". "Somos un partido por los españoles, no somos un partido contra nadie ni antinadie", ha manifestado, en referencia a Ciudadanos.

Preguntado si le consta malestar entre los 'barones' -con los que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reúne este lunes- porque reclaman más acción de Gobierno ante las próximas elecciones autonómicas, Méndez de Vigo lo ha negado: "No he visto voces que hayan manifestado su descontento", ha dicho, para después añadir que "no es bueno" hacerlo "de tapadillo" e instar a los dirigentes del PP a hacerlo en la Junta directiva.