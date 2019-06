Podemos justifica los ataques a Cs en el Orgullo: "Esto antes de ir de la mano con Vox no les ocurría"

La diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha señalado, en referencia a los ataques a Ciudadanos en Barcelona, Valencia y Sevilla durante la celebración del Orgullo LGTBI, que eso "no les ocurría" antes de "ir de la mano" con Vox.

"Algunos partidos tienen que reflexionar con quiénes van de la mano y por qué estas reacciones, porque esto antes de que fuesen de la mano de partidos como Vox no les ocurría", ha señalado este domingo Castañón en declaraciones a los medios antes de participar en el Fórum de políticas LGTBI 'Nuestro mayor orgullo'.

En este sentido, ha criticado a la formación naranja por ir "de la mano con el discurso de la ultraderecha que niega derechos", aunque ha destacado que la violencia "no es admisible".

"No nos parece bien la violencia pero no nos parecen admisibles las ideas de ultraderecha de partidos como Vox y no nos parece admisible pretender participar en el Orgullo LGTB yendo de la mano de quienes quiere negar sus derechos", ha sentenciado.

"Soluciones políticas"

La diputada de la formación morada ha apostado por las "soluciones políticas" y que "ningún acto que genere violencia o agresividad" es admisible "cuando las cosas se pueden debatir". "Nosotras no nos hemos comprometido a ningún pacto con ninguna fuerza que quiera volver atrás en nuestros derechos", ha precisado.

En referencia a la investidura de Pedro Sánchez, Castañón ha apuntado que quieren recibir "una propuesta de Gobierno" y hablar más con el PSOE "de para qué y para quienes va a estar ese Gobierno".

"Nosotras no queremos ver una fecha sino una propuestas de gobierno", ha asegurado la de la formación morada, al tiempo que ha subrayado que hay que preguntarle a Sánchez si va a haber investidura pronto que es quien "ostenta esa candidatura" y quien tiene que decir "cómo va a ser ese Gobierno y qué pretende", algo que, en su opinión, "es lo que le importa a la gente".