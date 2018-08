Cascos, grabado por la UDEF: "No, yo por teléfono no quiero ningún detalle"

Los agentes de la UDEF que investigan la trama 'Enredadera' grabaron al exministro y expresidente asturiano Francisco Álvarez-Cascos en una conversación que mantuvo con el empresario leonés Ángel Luis García, alias 'El Patatero', cuando tenía intención de informarle de "un buen asunto".

Sin embargo, el veterano político cortó de forma inmediata la conversación con este empresario leonés que trabajaba para el cabecilla de la trama 'Enredadera', José Luis Ulibarri, para asegurarle: "Vale, no, no, yo por teléfono no quiero ningún detalle". Para posteriormente decirle que le llamaría para quedar, y que tenía que mirar la agenda.

La transcripción de una conversación mantenida el 22 de mayo de 2017 pone de manifiesto que 'El Patatero' tenía intención de comentar a Cascos "varias cosas" de la reunión que había mantenido con técnicos municipales del Ayuntamiento de Gijón el 18 de mayo del año pasado.

El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Badalona, Pablo Jesús Alonso García, que investiga el caso, considera que 'El Patatero' es "un conseguidor del más alto nivel, incluso con contactos con Francisco Álvarez-Cascos", a quién podría estar utilizando para obtener negocio en Gijón. Las grabaciones de la UDEF ordenadas por el juez confirman las conversaciones entre el cabecilla de la red corrupta y Álvarez-Cascos, quienes pactaron mantener una reunión.

"Nada que ver"

Vozpópuli ha llamado al expresidente asturiano que ha confirmado sus contactos con 'El Patatero', considerado uno de los cabecillas de la trama, y que junto a Ulibarri permanece en prisión sin fianza desde el 6 de julio: "Le conozco, pero yo no tengo nada que ver con estas gestiones realizadas en los Ayuntamientos", ha asegurado el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, que no está imputado en la causa.

Además, Cascos ha lamentado que los diferentes grupos políticos puedan utilizar el 'caso Enredadera' para atacarle. El exministro de Fomento fue el fundador de la formación política Foro Asturias, de la que forma parte la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Al margen de que Cascos hubiera hecho o no alguna gestión, la regidora asturiana, que no está imputada, negó en una comisión de investigación que haya habido irregularidades en el Consistorio en relación al caso Enredadera. "Nadie, ni de mi partido ni de ningún otro órgano, me da instrucciones a mí o a este equipo de gobierno", resaltó la alcaldesa, según la información publicada por el diario El Comercio.

Sin embargo, la UDEF no tiene dudas, según consta en un oficio de 8 de marzo de 2017 dirigido al juez de Badalona, en el que la Policía Judicial sostiene que la trama quería expandirse en Asturias entrando en Gijón "ganándose a la alcaldesa, para conseguir contratos".

La Policía llega a este conclusión, según el informe policial, tras acceder a la transcripción de una conversación grabada el 21 de febrero de 2017 entre Ángel Luis García y Roberto Legazpi Gálvez, en el que el primero dice que ha hablado "con Francisco Álvarez-Cascos, que tiene una amistad muy grande, y del Ayuntamiento de Gijón que lo lleva una mujer cirujano [la alcaldesa es cirujana] , funciona muy bien y que ha estado con gente del entorno de Paco, se pueden hacer muchas cosas".

El informe policial también alude a su expansión en Oviedo. Y para ello recurre a otra conversación grabada a 'El Patatero' en la que indica que si él y Ulibarri pagan 200.000 euros cada uno, automáticamente se desbloquearían los tres o cuatro contratos de Oviedo".

9 millones de euros

Las transcripciones de las conversaciones grabadas por la Policía Judicial ponen de manifiesto que funcionarios del Ayuntamiento de Gijón mantuvieron al menos una reunión con los integrantes de la red 'Enredadera'. En concreto con el jefe de Modernización y otra funcionaria que les informaron de "un proyecto de 9 millones de euros", especifica el sumario, que al final no fue para la trama.

El contrato consistía en digitalizar todos los servicios del Ayuntamiento de Gijón: "Ya estuvieron hablando con Fernando Álvarez y que en una parte pueden colaborar". Sin embargo, este funcionario ha negado que suministrara información privilegiada a la red corrupta de José Luis Ulibarri en la reunión mantenida el 18 de mayo de 2017.

Sin embargo, la opinión de 'El Patatero' sobre el resultado de la reunión fue muy positiva y que todo estaba "muy clarito". En una conversación con el empresario Miguel Hernán Manovel García, socio de Ulibarri, Ángel Luis García informó sobre la reunión mantenida en Gijón: "Hay 22 concursos en marcha, todos para sacarlos ya".

"Que fuéramos nosotros"

'El Patatero' también dijo que los funcionarios le dieron toda la documentación, al mismo tiempo que había estado sentado con los que iban a decidir. En la conversación con Manovel García, cuñado del magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, Ángel Luis García explicó que junto con el funcionario del Consistorio asturiano la decisión también incumbía a "otra persona de Red.es, del Ministerio de Industria" en Madrid: "Pero va a decidir lógicamente el técnico de Gijón", completó el imputado, según las transcripciones.

Y Ángel Luis García continuó explicando que los técnicos del Ayuntamiento de Gijón le habían dicho que "les encantaría que los consultores fuéramos nosotros, y que quiénes propusieran las mejoras fuéramos nosotros". También les dijeron, siempre según las transcripciones, que el Ayuntamiento deja de ingresar dinero en sus arcas porque ''el actual sistema es obsoleto".

No presentaron oferta

En la conversación, Ángel Luis García asegura que que en la reunión "el jefe" de los funcionarios, "como sabía de parte de quién venía, le ha hablado en plata, diciendo que estaban hasta los cojones de T-SYSTEM [la empresa que gestiona la informática en Gijón], porque el programa no funciona y no cobran".

Precisamente Fernando Álvarez, uno de los dos funcionarios que mantuvieron la reunión con los integrantes de la trama explicó, según relata el diario El Comercio, que la empresa de la trama no llegó a presentar una oferta a la licitación realizada por Red.es, y ni siquiera participó "en la visita oficial que se organizó a las instalaciones municipales para empresas que estuvieran interesadas"

El contrato se otorgó el pasado 17 de agosto a la multinacional alemana T-Systems, con un presupuesto de 5.693.150 euros. Tan solo hubo otro licitante, una Unión Temporal de Empresas formada por Altia y EY, completa el diario gijonés.