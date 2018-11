Casado respalda a Cospedal: "Ha dado explicaciones y no ha mentido"

Respaldo tibio de Pablo Casado a Dolores Cospedal tras difundirse sus polémicas conversaciones con el comisario Villarejo. "He tenido oportunidad de hablar con ella, en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no todos pueden decir otras personas que se reunieron con Villarejo", señaló el líder del PP, en un intento por quitar hierro a la polémica.

Añadió luego, en referencia a las 'cloacas' del ministerio del Interior, que "la estructura seudopolicial de la que hablamos se creó bajo un gobierno socialista. Lo que ha pasado entre medias, lo rechazo firmemente. Nada de eso volverá a suceder. Por parte de la dirección nacional no hay nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación. No estoy seguro que eso mismo puedan decir otros".

Y un aviso directo a la exsecretaria general: "Mi único compromiso es con los afiliados, de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas. Cualquier conducta que se aparte de esos preceptos contará con mi absoluto rechazo. Esto ha pasado hace diez años y tengo absoluta tranquilidad al respecto".

Sobre la exhumación de los restos de Franco, mencionó que "Es vergonzoso que hasta el Vaticano le rectifiquen lo que ha dicho el Gobierno, es el colmo que tenga quehacer la Santa Sede un comunicado para desmentir lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno". Añadió asímismo que el PP le pidió a Sánchez que se sumara al grupo internacional que denuncia al presidente de Venezuela, al que no se ha sumado el Gobierno. "Que se ocupe de los dictadores vivos, como Maduro o Castro".

En campaña

"Un programa ganador", definió el líder el PP la propuesta de su formación regional ante la cita electoral del 2 de diciembre. Hizo referencia a Ciudadanos, al señalar que en política "hay que tener credibilidad", porque no se puede ahora criticar a la Junta después de años de darle apoyo y de facilitar que Susana Díaz se mantenga al frente de la Junta.

Por otra parte, Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortes, estaba presente en este acto en el que el líder del PP anunció que acaba de afiliarse al partido, en defensa de la prisión permanente revisable, una iniciativa que defienden los populares frente a PSOE y aus aliados que pretenden revisarla.

"Nunca he mentido"

Después de tres días de silencio tras conocerse las primeras escuchas del encuentro entre Cospedal y el comisario Villarejo en la sede del PP en Génova. La exsecretaria general aseguró este martes, en unas declaraciones en los pasillos del Congreso, que "yo no he mentido nunca" y se mostró plenamente respaldada por su partido. Una aseveración no del todo cierta ya que un sector importante de su formación ha mostrado su deseo de que abandone la primera línea de la política y hasta que renuncie a su escaño, a fin de no perjudicar las perspectivas electorales del PP.

Cospedal fue factor clave en la victoria de Casado en las primarias del verano,e n las que resultó derrotada Soraya Sáenz de Santamaría gracias al respaldo decisivo de la exministro de Defensa, que se vocó en la candidatura de quien luego resultaría elegido como sucesor de Mariano Rajoy. Dolors Montserrat e Isabel García Tejerina, dos de sus más fieles colaboradoras, han sido de los pocos dirigentes populares en mostrarle públicamente su respaldo en estas últimas horas. En el partido imperaba el silencio. Teodoro García Egea, el número dos de Génova, ha asegurado en varias ocasiones que en las conversaciones ahora difundidas, que datan de 2009, no se aprecia posible delito alguno y se mostraba a la espera de la decisión que adoptara la protagonista del 'affaire'.

Casado trasladó su afecto y pesar a Mariano Rajoy por el fallecimiento de su padre, y anunció que alterará su programa electoral para estar presente en los funerales en Pontevedera este viernes.