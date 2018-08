Casado desconfía de Sánchez: "No vamos a pasar ni una en Cataluña"

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha reunido esta tarde tres horas en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la salida ha llegado a decir "quiero ser elegante y no quiero decir que no me fío", pero sí ha dejado claro que su principal misión va a ser defender la unidad de España y el del principal partido de la oposición estar "muy vigilante" de que el PSOE no ceda ante el independentismo catalán; "no vamos a pasar ni una en Cataluña".

Casado ha restado validez a los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo trabajo de campo se llevó a cabo antes de que fuera elegido líder del partido y, por contra, ha destacado la "ilusión" que vive el nuevo PP.

En la rueda de prensa tras la reunión de cerca de tres horas que ha mantenido hoy en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Casado ha atribuido la importante subida del PSOE, que ya es primera fuerza en estimación de voto, a la llegada de los socialistas a la Moncloa.

Por ello, considera que no sería "raro" que esa misma evolución en la estimación de voto se pudiera ver en el PP en la próxima encuesta, que ya sí podría evaluar su llegada a la Presidencia del partido.

La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa ha disparado al PSOE, que, a costa de Unidos Podemos y de Ciudadanos, se sitúa ya como la primera fuerza política con el 29,9 por ciento de los votos, superando en 9,5 puntos tanto al PP como a Cs, según la última encuesta del CIS.

El líder del PP dice que no le importa que haya adelanto electoral porque su partido esta preparado para unos comicios ahora o en 2020

En ese marco se ha producido la larga cita de hoy que el presidente del PP ha calificado de "cordial" a pesar de las fuertes discrepancias. No ha querido decir si el presidente del Gobierno le ha dicho que vaya a adelantar las elecciones, pero sí ha dejado claro que le da igual porque su partido está "preparado" para unos comicios ahora o en 2020.

Preguntado por las críticas a su fotografía con inmigrantes en la valla de Ceuta, Pablo Casado ha dicho que él no es un racista y quepolíticos tan cualificadas como el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, han dicho que 800.000 inmigrantes están en Libia para dar el salto a Europa; una alusión a su polémica afirmación de que "millones" de africanos están preparados para entrar en el continente.

El líder del PP ha insistido ante Sánchez en la reforma electoral para que gobierne la lista más votada, y cuando se le ha preguntado por la afirmación de una alumna que en la Universidad Rey Juan Carlos estudio el mismo máster que Casado, reconociendo que no fue a clase ni hizo trabajos, él ha evitado entrar en el asunto.

"Desconozco esa declaración, pero creo que ustedes conocen las mías de los últimos dos meses, que han sido frecuentes incluso excesivas", recalcó.

Por último, el presidente del PP se ha referido a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "Yo no voy a ser quien defienda ese edificio ni quien allí está enterrado", ha dicho, pero hay "razones históricas" para no remover el pasado más allá de sacar de las fosas comunes a quienes estén allí enterrados.