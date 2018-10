Casado, tranquilo ante las andaluzas: "Le sacamos cinco puntos a Cs"

Casado afrontas las elecciones andaluzas con cierta tranquilidad. No le tema al 'sorpasso' anunciado de Ciudadanos. "Estamos ahora como cinco puntos por encima en los sondeos", desveló en un corrillo con periodistas durante la recepción del 12 de Octubre.

El líder del PP afronta en Andalucía el primer test electoral a su liderazgo. Una cita comprometida ya que ese escenario nunca ha sido propicio para los populares. El PSOE gobierna allí desde la restauración democrática. Ahora se suma el posible crecimiento de Ciudadanos que, pese a haber apoyado a Susana Díaz toda la legislatura, podría colocarse como segunda fuerza en el Parlamento andaluz, por delante del PP. Ahora los naranja tiene tan sólo 8 escaños frente a los 33 del PP. Un vuelco de tales dimensiones tendría repercusión a nivel nacional.

"No creo que las cosas vayan así", señala Casado. Los sondeos internos que elabora su partido les da una ventaja de al menos cinco puntos. Confían incluso en que esa distancia vaya en aumento, conforme avance la campaña. Tampoco le inquieta Vox en particular. Casado piensa que Vox protagonizó un acto mediático en Vistalegre pero no irá más allá. "Nosotros nos vamos a centrar en lo nuestro, que es conseguir que Sánchez deje la Moncloa para evitar un horizonte terrible para España".