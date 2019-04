Pablo Casado se encuentra satisfecho por el curso de la campaña y por el desarrollo de los debates. "Hay una clara remontada del PP", ha confesado en la Cope. "Todos se han dado cuenta de que Sánchez rehuye aclarar si votará a pactar con los separatistas y si va a concederles el indulto a los presos", añade.

En este sentido, Casado asegura que estas contiendas televisivas han supuesto un punto de inflexión. "Muchos simpatizantes socialistas se han dado cuenta en estos debates de que Sánchez es invotable". Recuerda en este sentido que él mismo mencionó frases y declaraciones de veteranos dirigentes socialistas que se han mostrado contrarios a todo tipo de acuerdos con los separatistas y con los amigos de ETA, al que que Sánchez no ha descartado, sino todo lo contrario.

Sobre el desarrollo de los debates, señala que "en el primer debate decidí rehuir los ataques de Rivera. Nos llamaba la vieja política y él lleva 14 años al frente de su partido y yo apenas nueve meses. ¿Quién es el viejo? Y ya va a por su cuarta derrota. Espero que no apoye a Pedro Sánchez pero hizo lo mismo en Andalucía, que terminó votando a Susana Díaz. Ciudadanos solo ha gobernado en un par de ayuntamientos. España no está para bromas, necesita un valor seguro".

Cataluña, "tarde y poco tiempo"

Hay opiniones que denuncian la elección de bloques en la velada de 'Atresmedia' para favorecer a Sánchez. "No sabíamos los temas. Nos vino bien a los que no tenemos que leer como Sánchez, que tiene que leer hasta lo que aprueba su Consejo de Ministros. Es cierto que el tema de Cataluña se debatió tarde y con muy poco tiempo".

Sobre las palabras de Aznar de que no le duraban los participantes en el debate ni un minuto, apunta Casado que también mencionó que "el único que había estado oportuno y con aplomo soy yo. He echado de menos esos cara a cara que tuvieron Aznar y Rajoy. Sánchez no salía muy bien parado en el Hemiciclo. Por eso no quiso el cara a cara".

Finalmente, confía en el retorno de votos fugados hacia otros partidos. "Los votantes defraudados con el PP vieron una posición humilde, sin problemas para reconocer errores nuestros del pasado. Y que somos más necesarios que nunca".