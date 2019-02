Hubo mucha gente en la Plaza de Colón, afirma Pablo Casado. "Se organizó en tres días", insiste el líder del PP en Onda Cero. Fue un clamor contra la política de Sánchez, "un basta ya que tienen que conducirnos a un 26 de mayo que será la moción de censura contra el actual Gobierno". Según el líder del PP, si el resultado de autonómicas y municipales es muy claro, "Sánchez tiene que convocar generales antes de agosto".

No descarta la moción de censura, todo está abierto, insiste Casado, aunque recuerda que el PNV y los canarios dicen que no y que Ciudadanos no está por la labor. "La mejor forma de decirle a Sánchez que se vaya es votando el 26 de mayo", persevera el presidente de los populares.

Súperdomingo electoral

No descarta, sin embargo, un 'súperdomingo' electoral. Cree que es necesario convocar generales ya, y el "26 de mayo sería un día precioso para poner cuatro urnas en toda España, y cinco o seis en algunos lados, donde hay cabildos y otras instancias". En su opinión, cada día que pasa, Sánchez perderá votos, "como se ha podido ver este domingo en Colón".

Este martes presenta en el Congreso la enmienda a la totalidad de su partido a los Presupuestos del PSOE. "Señalaré, como he dicho siempre, que las cuentas del Estado no pueden ser una moneda de cambio con el separatismo para que Sánchez se mantenga en la Moncloa". Y concluye: "Yo no insulto al presidente, sólo califico una situación, que es la de un gobierno negociando con quienes quieren romper España. Confío en que recapacite y convoque elecciones ya".