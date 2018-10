Casado responde a sus críticos: ‘No hemos venido con medias tintas’

Se escuchan críticas en el seno del PP. Aisladas, en tono leve, discretas y algo torvas, que proceden de sectores de las familias desplazadas tras las primarias. Sorayistas, marianistas y algún desplazado. Hablan de que se ha abandonado el centro. Una musiquilla habitual en el PP. "Nos da igual estas voces, estos comentarios, nosotros no nos hemos movido del centro, lo que estamos haciendo es ampliar nuestro espacio electoral”, responde Pablo Casado.

No le dan demasiada importancia en Génova a estas cuestiones, las consideran normales y un poco exageradas. “Es ahora cuando estamos recuperando el voto que se nos fue. Nosotros no estamos cambiando nada, ni traicionando nada, estamos reafirmando principios y valores del partido”, señalaba el líder del PP en la presentación de la Fundación de pensamiento que sustituye a Faes.

Casado recordó que “no hemos venido con medias tintas ni con cataplasmas” al referirse a la actuación del Gobierno, en especial en el episodio de negociar los Presupuestos con presos. “Es de estrena gravedad y así lo decimos, y no vamos a cambiar nuestros mensajes”. También insistió en que no hay inquietud por la demora en anunciar los cabezas de alértelos para las elecciones de mayo. “Se hará después de las andaluzas, para no despistarnos”.

La sucesora de Faes

El Partido Popular presentó su Fundación Concordia y Libertad, heredero de las instituciones del pensamiento que han funcionado hasta ahora en el partido conservador. Concordia y Libertad mantendrá una relación fluida con Faes, la instancia que preside José María Aznar y que rompió sus vínculos con el PP en tiempos de Mariano Rajoy.

José Illana, hijo del expresidente Adolfo Suárez, es el presidente de la Fundación. Suárez, gran amigo de Pablo Casado y del propio José María Aznar, deja su labor profesional y anunciaba este lunes que pasa a dedicarse en forma exclusiva a este nuevo reto.