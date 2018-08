Casado exhibe su "total respaldo" a Alonso y es increpado en Vitoria

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado hoy al Gobierno de Pedro Sánchez a "extremar las precauciones" para que no se lleven a cabo homenajes a los presos de ETA que salgan en libertad en general y en particular a Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, que ha abandonado este domingo la prisión.

Casado ha hecho estas declaraciones en Vitoria, ciudad que celebra este domingo el día grande de sus fiestas patronales, y a la que ha acudido acompañado por dirigentes del PP vasco, con su presidente, Alfonso Alonso, a la cabeza.

📽 Hoy sale de prisión Santi Potros, pedimos que no haya ningún acto de homenaje a quien asesinó a cerca de 40 personas. No toleraremos ningún acercamiento de presos etarras, ni beneficios a asesinos que no han tenido la decencia de ayudar a esclarecer 300 asesinatos impunes. pic.twitter.com/32WQkxkgSX