Casado pedirá que los referéndums ilegales sean delito recogido en el Código Penal

Pablo Casado ha centrado en Cataluña buena parte de sus palabras tras el primer comité ejecutivo como presidente. Y ha lanado varios mensajes, que ya apuntó durante la campaña. El principal, que la primera iniciativa del 'nuevo' Partido Popular en el Congreso será la petición de inclusión de la sedición impropia y la convocatoria de referéndum ilegal como delito en el Código Penal.

"El PP ha vuelto a Cataluña, vamos a tener una preencia constante, ya se haratán de insultarnos y de hacernos escraches", señaló, y calificó a su partido de "la fuerza útil", en un puyazo hacia Ciudadanos. También hablód e Pedro Sánchez, quien, en suspaseos con Quim Torra en la Moncloa, le recuerdan a los encuentros entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Para Casado, aquellos encuentros supusieron el principio de las tensiones territoriales de los secesionistas catalanes con el resto de España. Invocó a la unidad de los constitucionalistas, a poner pie en pared contra los secesionistas e incluso a la posibilidad de llegar a acuerdos de cara a las próximas municipales.

El "PP ha vuelto" es su lema. También lo aplica a Cataluña, luego de la etapa de la 'operación diálogo' comandada por Sáenz de Santamaría. Quiere este PP resucitar el espíritu de 'la España de los balcones', y

Unidad e integración

No asistió Santamaría a este primera reunión de la Ejecutiva. La exvicepresidenta del Gobierno se ha negado a cualquier tipo de incorporación a las filas de Casado. También algunos de los suyos, como Fátima Báñez o José Luis Ayllón. Casado, sin embargo, hizo elogios de la integración, la palabra talismás del momento. "De las 36 personas que integran el comité ejecutivo, 10 concurrieron en la lista electoral de Santamaría en el Congreso. Otras 10 estuvieron en la lista de Cospedal. Y otras tres en otras candidaturas", ha puntualizado.

"Son 23 de 36. La mitad del Comité Ejecutivo proviene de otras candidaturas que se presentaron en contra. Tal y como me comprometí en el congreso a hacer una integración al máximo nivel", ha añadido. "No voy a admitir corrientes internas. Vamos unidos en ésto, vamos todos, el partido, la dirección,k el grupo y hasta los votantes. Hay sitio para todos", subrayó. No ha hablado con Soraya pero dijo que está a la espera de su llamada para que le diga si quiere entrar en la ejecutiva. Hay una vocalía libre. . "Es el congreso quien decidió quien dirige un proyecto", mencionó con relación a la proporcionalidad que reclama la candidatura perdedora. "A mí nadie me ha dicho quien tiene que ir en la direción, hemos incorporado a los mejores, vinieran de dónde vinieran".

Dos preguntas sobre el máster, infaltable últimamente. Remitió la respuesta a su cuenta de twitter y reconoció que ya está un poco cansado de este asunto.

Anunció que el PP se prepara ya para hacer frente a los próximos compromisos políticos. Aunque se convoquen elecciones anticipadas, "estaremos listos para salir a ganar". El sábado va a Córdoba, donde también hay horizonte de urnas. Y donde Casado quizás tenga la primera prueba de su mandato. Allí el candidato es un hombre de Santamaría, Juan Manuel Moreno, que quizás ceda los trastos si no sale bien en ese reto.