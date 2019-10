Casado rebate la oferta de desbloqueo de Sánchez y le reta a un debate 'cara a cara'

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado contra la última propuesta de Pedro Sánchez para evitar el bloqueo político tras las elecciones generales del 10 de noviembre. En un documento difundido este domingo, el PSOE asegura que si se convierte en la fuerza más votada el próximo 10-N, el actual jefe del Ejecutivo en funciones hará en el plazo de 48 horas una propuesta a cada fuerza política con el objetivo de formar un Gobierno en el plazo máximo de un mes.

"Pedro Sánchez no puede revestirse con el disfraz del que va a desbloquear la situación política en España igual que quien crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero", ha criticado Casado durante el acto de presentación de la lista por Madrid al Congreso. "Ni siquiera ha hablado con el Partido Popular ni le ha ofrecido nada para desbloquear esa situación porque no quería desbloquearla", ha insistido. "Ha intentado mejorar su resultado llevándonos a las urnas y todo el mundo se ha dado cuenta", ha rematado.

Tras repasar las opciones que Sánchez tuvo sobre la mesa para formar gobierno (con Ciudadanos, con Unidas Podemos, con los independentistas), Casado ha asegurado que la actual situación "ya no va de desbloqueo, va de alternativa". "Esto va de quién es la alternativa a Pedro Sánchez y quién puede ganar a Pedro Sánchez. Y sólo puede ganarle el PP", ha sentenciado.

El líder de los populares ha echado mano de su mejoría en las encuestas y se ha mostrado confiado de poder alcanzar al PSOE en número de escaños. "El Partido Popular va a ganar las elecciones", ha dicho en el madrileño parque de El Retiro, donde también estaban la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida. "En Madrid ya nos dan empate", ha enfatizado.

Asimismo, Casado ha criticado duramente a Sánchez después de que este último haya afirmado este domingo durante un mitin en Alcorcón que el PP "no tiene credibilidad económica". "Pedro Sánchez nunca ha dicho una verdad en materia económica. Le propongo un debate cara a cara para hablar de economía , de política social, territorial e internacional", ha concluido. "¿Por qué no vamos a hacer un cara a cara como se ha hecho siempre en las campañas en las que hay dos grandes partidos que se disputan la victoria para gobernar en España?", ha concluido.