Casado propone que el Estado recupere las competencias en Educación

"Si la Alta Inspección no es eficaz, si la lealtad de algunas autonomías ha desaparecido, lo razonable es que las competencias en educación vuelvan al Estado". Pablo Casado planteó esta cuestión como una necesidad a la vista del funcionamiento del sector educativo en nuestro país, con enormes deficiencias provocadas por el funcionamiento de algunos gobiernos autonómicos.

No se trata de una paso excepcional, señaló el presidente del PP en su intervención en La Razón', porque tal funcionamiento ya ocurre en la Administración de la Justicia. "No puede ser que el Estado sea incapaz de diseñar la troncalidad de los contenidos educativos, o el acceso del profesorado a escala nacional, o que desaparezca el adoctrinamiento de nuestras aulas", señaló. Sin Inspección operativa y sin lealtad de los ejecutivos autonómicos, lo razonable será revertir el control del sector educativo a manos del Estado, como se está haciendo en un país como Alemania, cuya Carta Fundamental inspiró en buena parte nuestra Constitución. Enseñanzas comunes en toda España, revisión de libros de texto y otras medidas para evitar que existan en España 17 sistemas educativos diferentes.

Casado planteó también, dentro de un escenario de reformas urgentes que necesita nuestro país para enfrentarse a las próximas décadas, una centralización en materia sanitaria, donde se está comprobando el muy irregular funcionamiento en algunas regiones, así como reconducir el Estado de Bienestar que la izquierda ha distorsionado sin planteamientos razonables, aupados tan sólo por los populismos que también emergen en otros países europeos.

El reto independentista

Sobre el desafío secesionista en Cataluña, subrayó que gracias al recurso del Estatut, presentado por el PP, ahora los cabecillas del golpe estén bajo el control del Supremo, ya que no sería así en el caso de que ese Estatut hubiera salido adelante sin reforma. Tras la moción de censura se están dando pasos adelante en el proceso de independencia. Mencionó el funcionamiento en TV3, los Mossos, la neutralidad en el espacio público, reapertura de embajadas...

El Gobierno ha de recuperar el 155 con la amplitud que sea necesaria. El Reino Unido, mencionó, que no es un régimen totalitario, lo que hizo es cumplir con la ley para defender la democracia. Un país en el que el gobierno laborista de Tony Blair suspendió la autonomía del Ulster en cuatro ocasiones. "No puede ser que los españoles perciban que el Estado ha desaparecido de Cataluña o que los catalanes deban salir a defender las leyes en las calles y que el Gobierno sólo se apunte al diálogo, esto es, al apaciguamiento", añadió. "El 155 no suspende la autonomía, sino que lo garantiza".

También consideró, en este sentido, que una sentencia firme de un tribunal español, como la del rapero Valtonyc, venga a revocarse por un tribunal belga, es motivo suficiente para que se llame a nuestro embajador en ese país. "La Euroorden, así abordada, carece de sentido, en otros tiempos esto no pasaba porque a España se le respetaba en el ámbito internacional". Consideró inviable seguir con la apuesta por el diálogo con los independentistas, porque ya no hay posibilidad de conceder nada, "porque ya lo han hecho dos veces, porque no pretenden negociar nada, porque lo que plantean es invisible, como pacto fiscal o referéndum de independencia. Sólo pretenden ahora que el Estado ceda".

Los 100 días de Sánchez

El PP prepara ahora las listas para sus candidaturas a las elecciones de mayo. Estarán nombrados antes de la Convención Nacional. "Estamos muy contentos con los que están desarrollando su acción de Gobierno", deslizó en tono continuista. "Soy optimista porque con el mismo resultado de 2015 ahora sumaríamos en muchos sitios donde los perdedores nos quitaron los gobiernos. Planteamos candidaturas ganadoras y programas electorales casi como manifiestos, que la gente se lo sepa de memoria, como en el Reino Unido".

Sobre el aniversario de los 100 días del PSOE, señaló que en la entrevista de la Sexta "lo pasé mal escuchando a Sánchez porque es mi presidente, y todo lo que pudo hacer es enviar mensajes del pasado, el Valle que nos importa es el de Silicon y no el Cuelgamuros".

"No vamos a morder el anzuelo, ¿quieren suprimirlos?, bien que lo hagan, los 250.000, no sólo los de los políticos", concluyó con relación a la iniciativa de la reforma constitucional planteada por Sánchez. "No tenemos en el PP nada que temer, nada que ocultar, hemos modificado el Código Penal, hemos reformado las leyes contra corrupción...", esgrimió como ejemplo a este asunto. "Lo que hay que reformar de la Constitución es la disposición transitoria cuarta que abre la puerta a la incorporación de Navarra al País Vasco, eso es lo urgente y no los aforamientos".