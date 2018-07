Casado activa la pinza contra Santamaría y pide el apoyo del resto de candidatos

Pablo Casado mide sus movimientos en la carrera por la Presidencia del PP. Este viernes, tras conocerse los resultados de las primarias, Casado ha activado su estrategia contra la ganadora de la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha pedido el apoyo del resto de candidatos. El número dos de la consulta, ha prometido que hará un esfuerzo por integrar todas las candidaturas si es elegido líder del partido, pero no todavía. ¿Cuándo? Dice esperará a "después del congreso".

Casado ha subrayado que hay un porcentaje de militantes que también quiere decidir -en alusión a los que no apoyaron a la exvicepresidenta-. "He hablado con todos los candidatos. Considero que cuando nos hemos dado unas normas y cuando a un 63% de los militantes que también quieren decidir el futuro del partido, es bueno que lo hagamos", ha dicho Casado en rueda de prensa.

El popularha defendido que llegará hasta el final: "No voy a pedir nada si no gano este Congreso, no pondré ninguna condición para estar a disposición de quien gane". De ahí que haya decidido dejar la decisión en manos de los compromisarios en el congreso del próximo 20 y 21 de julio. "No hemos llegado hasta aquí para que nada cambie", ha añadido.

Casado ha negado estar incurriendo en una contradicción por no apoyar que lidere la lista más votada cuando es algo que pide siempre su partido en elecciones como las municipales, ya que en ese caso son a una sola vuelta y no a dos.

"Yo sigo planteando una candidatura de unidad, y creo que es mi proyecto el que garantiza que todo el mundo se sienta integrado", ha sostenido.

Negociaciones

El candidato a presidir a los 'populares' asegura que piensa hablar con todos los compromisarios elegidos, como también está hablando ya con los líderes territoriales, para explicarles que "humildemente" considera que es su candidatura la que garantiza la unidad del partido.

"Presenté mi candidatura diciendo que garantizaba la unidad, en la que todos se podrían sentir cómodos. Por eso, creo que tenemos una responsabilidad muy importante", ha dicho, a la vez que ha insistido en que su intención de "reintegrar a todo el mundo, pero eso sí, pasado el congreso".

Sobre María Dolores de Cospedal, Casado ha asegurado que es "una compañera y una amiga; comparto con ella una idea clara que lo que necesita España", pero no ha dado detalles sobre posibles alianzas.

Sin embargo, los barones autonómicos que apoyaron a Cospedal, dan por hecho que la secretaria general apoyará a Casado como nuevo presidente del PP. "Lo tiene que decir ella, pero sorprendería cualquier otra decisión", dice a Vozpópuli un ex alto cargo del Gobierno censurado que trabaja activamente en la campaña de Casado.