Casado ofrece a Sánchez su apoyo al veto del brexit para "salvar la honra de España"

"Apoyamos al Gobierno a vetar cualquier acuerdo que sea deshonroso para España", ha asegurado Pablo Casado desde Almería con relación al futuro de Gibraltar una vez consumado el brexit. El líder del PP ha afirmado, ante un grupo de empresarios, que no van "a tolerar una humillación; no sé si llegaremos a tiempo, para al menos salvar la honra".

Casado ha efectuado esta declaración al hilo del sombrío panorama que se perfila en el tramo final del acuerdo de salida del Reino Unido de la UE. La cuestión de Gibraltar ha dado un giro vertiginoso en las últimas horas. Según Casado, "esto no es una sorpresa, se lo venimos anunciando desde hace un mes y no escuchó". El líder de los populares ha recordado que en un pleno del Congreso sobre un Consejo Europeo, ya le advirtió a Pedro Sánchez que "tiene que hacer uso del derecho al veto que había conseguido el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el que se concretaba que Londres no podría negociar directamente con la UE algo que afectara al Peñón, sino que habría que contarse con España".

El presidente del Gobierno no escuchó. "Me dijo que yo apelaba al patrioterismo español, que si Aznar, que si la radicalidad, y hasta que mi mensaje le recordaban a tiempos anteriores a la democracia". Según el líder de los populares, "ahora han reaccionado tarde mal y nunca, ahora resulta que me dan la razón, ahora que están haciendo el ridículo a escala internacional".

También ha recordado que en su momento le advirtió a Sánchez y en sede parlamentaria que debía ponerse a negociar en serio, a trabajar en serio sobre el asunto "si no quiere encontrarse a última hora con una sorpresa". Es lo que ha pasado, porque "su gobierno está capitulando , porque no defendió lo que se consiguió en marzo y así nos encontramos ahora, al borde del más estruendoso fracaso diplomático".

Plan de cinco puntos

El PP planteó en su momento cinco puntos para la negociación. Cosoberanía compartida, pasaporte comunitario a las empresas radicadas en Gibraltar una vez aprobado el brexit, plan de inversiones en el Campo de Gibraltar, derechos laborales de los trabajadores, régimen fiscal para el Peñón, Ceuta y el Campo. "Pues bien, en nada de eso nos han escuchado. Y ahora el Gobierno nos pide apoyo, y dice que es cuestión de Estado". Es entonces cuando Casado le ha ofrecido a Sánchez su respaldo para imponer el veto que evite un ridículo mundial de España.