Casado: "La imprevisión ha superado a Pedro Sánchez"

El presidente del PP, Pablo Casado, exigió hoy a Pedro Sánchez que aplique "ya" la Ley de Seguridad Nacional para quitar al president de la Generalitat, Quim Torra, el mando sobre los Mossos de Esquadra, porque "se ha declarado en rebeldía", y que impida la huelga general del próximo viernes en Cataluña.

"Salgo de esta reunión, con la sensación de que la imprevisión ha superado a Pedro Sánchez", ha dicho el líder de la oposición en la sala de prensa del Consejo de Ministros tras una hora con Sánchez analizando los disturbios de anoche y de esta mañana. "En mi opinión, ya vamos tarde para aplicar las leyes visto lo visto hoy, ayer y los días anteriores".

Por ejemplo, y aunque la "cortesía" le lleva a apoyar al presidente como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no puedo compartir" declaraciones como las de la vicepresidenta, Carmen Calvo, o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, restando importancia a los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña.

Sánchez: "No descarto nada"

A pesar de que el presidente del Gobierno en funciones le ha transmitido "no descarto nada" en este momento dada la gravedad de la situación, Casado ha dicho que el Ejecutivo puede estar en funciones, "pero el Estado no", ha insistido.

Todo el procés ha avanzado "dando pasos violentos", como demuestran las palabras de Quim Torra y por eso, el PP "no entendió" que el PSOE aceptara sus votos en la moción de censura, y que tras las elecciones del 26 de mayo el PSC siga manteniendo pactos con Junts pel Cat y ERC en la Diputación de Barcelona y en 30 ayuntamientos catalanes.

Ha comenzado su rueda de prensa lamentando fallecimiento del ciudadano francés "después de los esfuerzos que tuvo que hacer" para llegar al aeropuerto de El Prat, y dando apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al "uso legítimo de la fuerza"

El presidente del PP cree que "queda que el Consejo de Ministros requiera (a Torra) el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. De esa forma, ante cualquier eventualidad el Estado podrá ejercer como Interior e Instituciones Penitenciarias".

Aunque ha mostrado su apoyo "institucional" al Gobierno, Casado, en tono duro, ha afeado a Sánchez: "yo esto no lo he visto en ningún país europeo"

Para Pablo Casado, lo que tienen que hacer Torra y el resto de lideres independentistas es "no cortar carreteras" y "no jalear a los violentos". "Lo que está pasando yo no lo he visto en ningún país europeo".

A su juicio, uno de los requisitos para aplicar otro 155 "ya se ha producido", porque el Tribunal Constitucional ha apercibido al Parlament para que no apruebe más medidas. Ahora se trata de que Pedro Sánchez cumpla sus funciones y envíe el requerimiento a Torra para que aclare su actitud.

"Estamos enviando un mensaje muy claro a los españoles: nosotros si estamos preparados para afrontar estas circunstancias. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por un buen tuit (...) estamos preparados para después del 10N hacernos cargo de la situación".