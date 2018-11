Casado pone firmes a sus barones: "Las competencias educativas son del Estado"

Pablo Casado ataja las voces críticas que se han escuchado en el PP ante su propuesta de recentralización en materia educativa. El líder popular ha querido dejar bien clara su propuesta, que ha levantado algunos rechazos entre dirigentes del PP.

"Yo he hablado con Núñez, Feijóo, con Juan Vicente Herrera, con Cecineros, con Garrido, con López Miras y creo que todos lo tienen muy claro, respetamos que las competencias sociales se acerquen al prestatario, en este sector y en otros como la Sanidad, pero las competencias de Educación son estatales", ha afirmado en un acto celebrado en Cádiz, en plena campaña electoral andaluza.

El líder del PP se ha mostrado sorprendido por la polémica despertada con este asunto. "Todo el mundo está perfectamente informado, con todos hemos hablado, hemos celebrado una sectorial con consejeros de Educación de las comunidades donde estamos en el Gobierno, y me parece que no hay dudas al respecto".

No hay unanimidad en el PP respecto a este planteamiento. Herrera, presidente de Castilla y León, no se ha mostrado en sintonía con este anuncio, ya que declaró el martes que se siente "un perro viejo autonómico y no seré yo quien predique la recentralización, quien defienda la devolución de competencias". Sin matices ni vaselina. El veterano dirigente castellano-leonés exhibió abiertamente su rechazo a los planes de Casado, y no entró en matices sobre el contenido de la propuesta. Núñez Feijóo fue más diplomático al asegurar que "lo que dice nuestro presidente es que la gestión de seguirá siendo autonómica".

"La izquierda, de los nervios"

Casado pretende dar la batalla de la educación, materia en la que el PP siempre se ha mostrado particularmente sensible. "La izquierda siempre se pone muy nervios cuando hablamos de ello. Todas las reformas educativas desde la Transición, menos una, las ha llevado a cabo la el PSOE. Y ahora viene la ministra Celaá con otra contrarreforma. Y Susana Díaz que afirma que queremos cargarnos la enseñanza pública. Yo les digo que la educación ha de ser de los padres, que tienen el derecho constitucional a elegir el colegio, y evaluar cómo se está haciendo la enseñanza de sus hijos, lo que nosotros exigimos es una educación excelente y no con barracones y ocupando el último puesto en el informe Pisa como ocurre en Andalucía".

También ha señalado Casado que su plan no es nuevo, que lo viene defendiendo el PP desde hace años y que él mismo lo ha explicado al menos cuatro veces en Andalucía. "Ahora todo el mundo me dice que por fin lo explicáis claramente, pues bien, eso es lo que estamos haciendo, lo único que buscamos es que nuestros hijos reciban una educación excelente".

La aludida ministra Celáa ha señalado este miércoles en el Congreso se muestra radicalmente 'en contra' de lo propuesto por Casado, y se comprometió a sacar adelante su reforma, que en algunas líneas maestras es la continuidad con la que aplicó Rodríguez Zapatero.

También Ciudadanos se suma a la polémica. Marta Martín, su portavoz de Educación, califica de "populista" la postura del PP y aboga por hacer cumplir la ley vigente que apuesta por competencias compartidas. "Me hace pensar que quien dice esto no tiene suficientes conocimientos de Derecho", declaró este miércoles en el Congreso.