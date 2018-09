Casado exige a Sánchez un referéndum en el que voten todos los españoles

Pablo Casado le ha exigido al presidente del Gobierno que aclare de forma inmediata qué ha querido decir con su oferta de un referéndum de autogobierno o de autodeterminación a los separatistas. El líder del PP señaló, antes de reunirse con las asociaciones judiciales, que no es cierto que Cataluña no votó un referéndum, sino que el que votó luego fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional. “De no ser así, ahora los golpistas estaría siendo juzgados por sus propios tribunales, por lo tanto no estarían en la cárcel”, ha puntualizado.

El presidente de los populares ha deslizado que esta propuesta de votar un referéndum puede ocultar algunos de los acuerdos que en su momento el Gobierno pactó bajo cuerda con Quim Torra en el encuentro de Moncloa. “¿Qué ha pactado Sánchez?, que lo explique”, ha señalado, para añadir que si Sáchez quiere ofrece un referéndum que lo haga a todos los españoles, es decir, que cumpla su promesa de celebrar elecciones generales. “Que se haga a un lado y que convoque elecciones”, ha insistido.

Señala también que la autodeterminación es una de las ‘líneas rojas’ que no aceptará el PP y que Sánchez no puede poner en marcha porque es inconstitucional. "El PP no está por más autogobierno en Cataluña, ya tiene todas las competencias posibles, como Educación, Policía, Sanidad, prisiones…. Si Sánchez quiere elevar el listón, que se lo explique a todas las autonomías de España".

Ha vuelto a ofrecer su apoyo al Gobierno en el caso de que sea preciso aplicar el artículo 155, y ha advertido de que hay una situación en Cataluña que se torna cada vez más inquietante, ante la dejación del Gobierno, “que está entregado a quienes le dieron su apoyo en la moción de censura” y que nos sitúa en un escenario de “confrontación civil”.