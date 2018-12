Casado exige a Sánchez que “no implore a Torra y que lo cese”

Pedro Sánchez prefiere implorar a Quim Torra antes que defender la ley, asegura Pablo Casado, que considera que esa reunión que se anuncia para el viernes en Barcelona solo tendría sentido para cesar al ‘president’ y aplicar el 155. Casado asegura que “nosotros nos hemos ofrecido a Sánchez para aplicar este artículo, no tenemos problema en asumir el coste de esta medida, que es imprescindible para acabar con la sublevación y la deriva separatista en Cataluña”.

El líder del PP insiste en que con quien quiere destrozar España no se dialoga, y que hay actitudes de Pedro Sánchez que están fuera de la legalidad o van contra la Constitución “por no aplicar y no defender la ley en una zona del territorio español”. “Si Sánchez no pone orden en Cataluña, lo haremos nosotros”, insiste el presidente popular.

El líder del PP asegura que el 155 es urgente, que ha de aplicarse sin límite temporal, con más competencias y que el Gobierno central designe al ejecutivo catalán. “No nos va a limitar consenso alguno, en cuanto lleguemos al Gobierno pondremos en marcha esta medida, no puede demorarse”. Y ha añadido que “en Cataluña ya impera la kale borroka, porque Torra incluso la ha impulsado, apretad, les decía a los CDR”, añade Casado, quien considera un error el posible encuentro de Sánchez con Torra previsto para este viernes en Cataluña.

Nada hay que hablar con Torra en opinión del líder del PP, que ha intervenido en un desayuno en el siglo XXI. Según dice, hay que reforzar la Constitución, ilegalizar los partidos inconstitucionales, no indultar a los promotores de rebelión y tipificar de nuevo como delito la convocatoria de referéndum separatistas.

Los sondeos de este lunes auguran un Gobierno del bloque de la derecha. En el Partido Popular no se abonan al optimismo desaforado. Casado subraya que las encuestas apuntan a un posible cambio con una mayoría alternativa y democrática “al actual gobierno de socialistas con radicales”.