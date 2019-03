Casado busca una 'número dos' para hacer frente a Arrimadas

"No veo a ninguna que encaje". Una treintena de candidatas del PP posaban este viernes junto a Pablo Casado en el cielo de Madrid, en un enorme mirador con piscina frente a la plaza de Colón. Una sesión fotográfica 'cool' y decontracté'. Puro estilo Maroto, el 'art director' de la campaña de los populares. Era la respuesta del PP a la manifestación feminista del 8-M. Exministras, miembros de la Ejecutiva, aspirantes a alcaldesas, a presidentas de Comunidad... "No encaja ninguna, no lo veo", comentaba uno de los presentes en la 'performance'.

La dirección nacional del PP ultima estos días sus listas para las generales. La semana próxima desvelará los cabeza de cartel para toda España. Hay aún algunas incógnitas, pero el secreto mejor guardado es quién irá de 'número dos' por Madrid. ¿Quién será el 'ticket' de Casado para esta aventura? Nadie adivina la respuesta. En las últimas generales, Mariano Rajoy estuvo acompañado de Soraya Sáenz de Santamaría, su número dos en Moncloa. Un tándem tan previsible como inevitable.

Levy y Tejerina

La idea era designar a una mujer, un peso pesado para que compense el efecto de Inés Arrimadas, la gran baza electoral de la oferta de Ciudadanos. Nada trasciende sobre los planes de Casado. En el partido circulan cábalas y algunas quinielas. Se habla de Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Pastor tiene una excelente imagen, pero transmite un cierto regusto a pasado. Poco que ver con 'el nuevo PP'. No se adivinan más alternativas.

Quizás Andrea Levy, miembro de la cúpula de Génova, vicesecretaria de Programas, activa en redes, presente en los medios y buena imagen. De ella se ha hablado también para las listas municipales por Madrid, junto a Martínez Almeida. No hay más. De ahí que se mire a Isabel García Tejerina que fue de número tres de Rajoy en 2016. Tejerina es un gran activo del partido, experimentada en gestión, conocedora de la UE y leal 'casadista', pese a provenir de las filas de Cospedal.

Los 'tres caballeros' del PP

El núcleo duro de la lista por Madrid está bastante perfilado. Suárez Illana, Fernández-Lasquetty Antonio González-Terol, alcalde de Boadilla, formarán posiblemente el eje vertebral de la propuesta. Illana conduce la Fundación Concordia. Lasquetty organiza el rearme ideológico. Terol conoce el partido y Madrid. Iba en el puesto 13 en la anterior cita electoral. Ahora subirá unos cuantos puestos. Casado se lo debe. Le dejó fuera de la candidatura a la Comunidad al optar por Isabel Díaz Ayuso.

El círculo más estrecho de Casado lo conforman varones. Teodoro García Egea, Javier Maroto, Lasquetty, Illana, Terol... En el Comité de Dirección también están, además de las mencionadas Tejerina y Levy, Marta González, cuota Feijóo y responsable de Comunicación, Dolors Montserrat y Cuca Gamarra, sin tanta influencia directa sobre el presidente. Alguna de ellas podría ser la pareja en el ticket electoral. O ninguna... "Suárez de número dos y Lasquetty de número tres y ya está", comenta una experimentada diputada del partido. "Hay que olvidarse de Arrimadas y pensar en nosotros mismos".