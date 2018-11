Casado endurece su discurso sobre inmigración: "Aquí no hay ablación de clítoris"

En medio de la campaña andaluza y bajo la sombra de unos sondeos desalentadores, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha salido a remarcar su defensa de una inmigración "ordenada y legal", recalcando que el espacio en España "no es ilimitado", y advirtiendo a los inmigrantes que "o respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país".

"Aquí no hay ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana", ha enfatizado Casado en un mítin en Granada junto a Juanma Moreno, candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía.

Casado se ha hecho eco de la llegada de inmigrantes a través de pateras por el Mar de Alborán y ha insistido en que "no hay sitio para todos los que quieran venir a España".

Así, ha considerado que la política de inmigración funcionó con el PP en el Gobierno y fue ordenada, y ha incidido en que "defender las fronteras es defender también los derechos humanos" porque hay que impedir que las mafias sigan explotando a esa "pobre gente".

Estos mensajes de Casado llegan en uno de sus momentos más oscuros en los sondeos nacionales e incluso en Andalucía, en paralelo a un todavía pequeño pero constante crecimiento de la fuerza de derecha, Vox.