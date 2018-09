Casado: "El diálogo es imposible con una pistola encima de la mesa"

"No es posible negociar con una pistola encima de la mesa", asegura Pablo Casado en entrevista en Onda Cero. "Eso no es negociación, es un chantaje", añade, y señala las declaraciones declaraciones de al menos cuatro miembros del gobierno, con el presidente incluido, en el que se hace referencia, directa o velada a la posibilidad de un indulto.

"Que se aclare el PSC, hay una estrategia de contemporización con el separatismo, quizás sea una estrategia que dure dos días, pero da la sensación de que el Gobierno es rehén del independentismo, está enviando señales de humo a ese sector que no es mayoritario en Cataluña".

En Quebec, comenta, al hilo de las afirmaciones de Pedro Sánchez durante su estancia en Canadá, recuerda lo que allí pasó, el empobrecimiento de esa provincia, "huyeron los bancos y muchos no han vuelto, el Banco de Montreal sigue en Toronto. Además, anda tiene que ver Canadá con España, porque en aquel país no hay Constitución no está prohibido ni permitido que celebrar referendum, nada que ver con nuestra legislación", concluye.

El lío de los másteres

El líder del PP recordó que van a reprobar en el Congreso a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al hilo de las revelaciones que están apareciendo en las últimas jornadas sobre sus presuntas relaciones con el juez Garzón y el comisario Villarejo. Insistió asímismo en que Pedro Sánchez ha de dar explicaciones sobre sus trabajos de la tesis doctoral pues ya hay una ministra que tuvo que dimitir por trampas en una máster. Sobre su propio máster recordó que "lo siguiente será sacarme mis trabajos de EGB", mantuvo su posición sobre que sus trabajos lo son de unas asignaturas y no una tesis doctoral o uno de fin de máster. La fiscalía del Supremo ha resuelto que este asunto se archive al igual que la Universidad Rey Juan Carlos ha rechazado que hubiera cualquier anomalía en su titulación académica.

"Buenas sensaciones"

"Tenemos muy buenas sensaciones sobre la evolución del PP", señaló con relación a encuestas tras el cambio de cúpula de su formación. "Podríamos jugar con Ciudadanos, como ya hacemos en cuatro comunidades ahora, por eso yo no me meto con ellos, hay posibilidades de acuerdos", añade.

En relación a incorporarse a la candidatura de Manuel Valls 'sería un problema, porque llevamos cuarenta años, y si no nos presentamos sería un paso atrás y un riesgo de desaparecer". Confirmó que habrá candidaturas del PP en todas las plazas y todas las comunidades, lo que no obsta para luego alcanzar acuerdos. "El PP quiere hacer una campaña en positivo con otras candidaturas democráticas pero va a concurrir a todas partes".

Reprobar a "amordazar al Senado y ahora apartar a la presidenta del Congreso implica "un desprecio a las instituciones", porque Ana Pastor tan sólo está ampliando la ley, hacer cumplir la ley, es una embestida a los pilares de nuestra arquitectura democrática, subrayó.