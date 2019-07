Casado desvelará la próxima semana los cambios en la cúpula del PP

Superada la investidura fallida, Pablo Casado se dispone a poner en marcha la máquina del partido en previsión de novedades en el escenario político. Ha convocado a la Junta Directiva Nacional para el próximo martes a fin de comunicar las novedades en las que lleva trabajando las últimas semanas. Los cambios más esperados son los de los portavoces en Congreso y Senado que serán, previsiblemente, Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto, respectivamente.

El líder del PP reúne a su dirección ante los acontecimientos que jalonarán el calendario político, en especial, ante la posibilidad de la repetición de elecciones. Casado tiene previsto también llevar a cabo cambios en la cúpula de Génova, con las salidas de algunos miembros de su comité de Dirección como Andrea Levy, ahora en el Ayuntamiento madrileño, o Juan Ignacio Zoido, eurodiputado en Madrid.

La sentencia del 'procés'

El líder del PP aprovechará este cónclave de los altos cargos de su partido para definir la estrategia a seguir ante el nuevo semestre, que estará marcado tanto por la posible nueva concurrencia a las urnas como por las sentencias del Supremo contra los impulsores del procés. Casado explicará detalladamente cual va a ser la posición del PP ante las presiones que ya ha empezado a recibir, tanto internas como externas, para facilitar una investidura de Sánchez y evitar de esta forma la nueva convocatoria de comicios generales.

La dirección nacional de los populares rechaza drásticamente cualquier posibilidad de facilitar la renovación del PSOE en la Moncloa. No va a ser fácil. El propio Sánchez ya lo anunció en la noche del jueves en su entrevista en prime time de Telecinco. Intramuros del PP hay opiniones favorables a que el PP colabore en evitar unas nuevas elecciones, tal y como corresponde a un partido de Estado con vocación y experiencia de Gobierno.

En las próximas semanas este debate irá cobrando tono, al igual que las presiones sobre el PP. Casado pretende se muy claro a este respecto: Es el PSOE quien tiene que buscar sus aliados, como en su día le recordaba Sánchez a Mariano Rajoy. "Fue Sánchez quien señaló el camino hace tres años, el promotor del 'no es no', ahora no puede exigir a los demás lo que él mismo nunca no hizo".