Pablo Casado descarta dimitir y critica la "inestabilidad" del Gobierno

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, vinculó hoy las presuntas irregularidades de su máster con el cambio que supuso el llamado Plan Bolonia, insistió en que no dimitirá de su cargo y criticó la "inestabilidad" del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Casado, que se reúne hoy en Lisboa con los dirigentes de los dos principales partidos conservadores lusos (PSD y CDS-PP), cargó contra el Ejecutivo de Sánchez en un encuentro con medios de ambos países, en el que afirmó que, "en España, por la inestabilidad del Gobierno socialista, no sabemos cuándo van a ser" las elecciones.

En medio de la tormenta provocada por las irregularidades detectadas en la formación académica de varios políticos, entre ellos el propio Casado, y apenas unos días después de la dimisión de la ministra socialista Carmen Montón por las dudas sobre la obtención de un máster, el líder popular insistió en que no se plantea dimitir.

"No puedo renunciar al título porque no tengo título, no tengo tesis, ni tesina, ni trabajo de fin de máster, ni siquiera un título habilitante, porque lo mío es un curso de doctorado", afirmó.

La explicación, dijo, se debe a los cambios que introdujo el llamado Plan Bolonia, "por eso durante dos años, a lo que eran los cursos de doctorado que habilitaban a investigar y escribir una tesis, se les llamo máster".

El dirigente popular descartó que el escándalo sobre su máster pueda lastrar al Partido Popular y restó importancia a la subida del PSOE en las encuestas en detrimento de su formación.

"Yo nunca las valoro (las encuestas) pero es bastante pronto para evaluar a un partido que acaba de celebrar un Congreso", apuntó.