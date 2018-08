Casado descarta dimitir y califica de "irrelevante políticamente" el caso del máster

Pablo Casado ha pedido "tranquilidad" y ha confiado en que el Tribunal Supremo haga justicia en el caso que afecta al máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos hace 10 años. El presidente del PP ha asegurado en respuesta al auto que ve "indicios de criminalidad" en la obtención del título que "no tiene título" porque era un curso que hizo de cara al doctorado, que no piensa dimitir y que el caso es "irrelevante políticamente".

"No es normal que en España estemos dando importancia a una cuestión irrelevante en términos políticos", ha dicho Casado en rueda de prensa. "Después de cuatro meses de acusaciones, espero que finalmente se puedan aclarar esos extremos dentro de la jurisdicción que me toca".

"La ética es la ley"

La juez de Madrid que investiga el caso del máster de Cristina Cifuentes y Casado, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, ha acordado este lunes elevar la investigación del máster del nuevo líder del PP a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La magistrada ha tomado la decisión ante indicios racionales de criminalidad en la actuación del 'popular' en sus estudios. A Casado le corresponde el Supremo en su condición de aforado como diputado.

Sobre el impacto político de la decisión de la magistrada, Casado ha descartado por completo la dimisión. El presidente del PP ha dejado caer que si es imputado -confía en que no- tampoco dejará el cargo al que ha accedido hace menos de un mes. Casado ha dicho que el PP tiene "muy tasados" los casos en los que se debe asumir una responsabilidad política, y éste no es uno de ellos.

"La ética es la ley. La ética no la marcan ni las periodistas, ni los políticos; la marca la ley. Quien tiene que dilucidar si alguien es culpable es un juez", ha dicho. "He dado cumplidas explicaciones, excesivas y frecuentes".

Casado, que ha llegado a hablar de "indefensión", ha dicho que "lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie". El caso máster en la Rey Juan Carlos se llevó por delante a Cifuentes y salpicó a Casado el pasado mes de abril. Cuando estudió el curso era diputado autonómico en la Asamblea de Madrid. Y cuando estalló la polémica no era presidente del PP, cargo al que accedió tras imponerse a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario del 21 de julio.

Casado ha insistido en que ha dado todas las explicaciones desde el primer minuto y que lo seguirá haciendo. El líder popular ha retrasado su vuelo a Colombia, donde tiene previsto asistir a la toma de posesión de su nuevo presidente Iván Duque, para comparecer ante los medios tras el auto.

No hay "regalo"

Casado ha explicado que "nadie le ha regalado nada porque no hay nada que regalar". Ha asegurado en que, a diferencia de Cifuentes, realizó el curso como parte de un doctorado que luego no pudo completar por falta de tiempo. Y, como dijo en su primera rueda de prensa, ha aportado "documentación que ni la propia Universidad es capaz de encontrar".

"Creo que el foco que se ha puesto sobre esta cuestión es excesivo", ha asegurado. "Siempre doy la cara y la voy a seguir dando".