Casado sugiere juego sucio de Cospedal y critica a Santamaría por "renegar" del PP

El precandidato a la presidencia del Partido Popular Pablo Casado ha elevado el tono este jueves contra sus principales rivales en la carrera por el liderazgo del partido: María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Casado, sin citarlas, ha sugerido "zancadillas" y juego sucio en algunas comunidades por parte de Cospedal y ha acusado a la ex vicepresidenta del Gobierno de "renegar del partido" y "alardear de no hacer política".

Casado ha dejado entrever que el aparato se está movilizando a favor de "determinados candidatos" en algunas provincias y comunidades. La acusación, aunque sin mencionarla, iba dirigida contra la secretaria general y aspirante María Dolores de Cospedal.

"Hay comunidades autónomas o provincias que se están declarando de un determinado candidato, que están movilizando hacia un determinado candidato o que no están acudiendo a actos de determinados candidatos", ha dicho Casado después de reunirse con Nuevas Generaciones en la sede del PP en Madrid.

Casado, visiblemente molesto, también ha querido zanjar el debate sobre si su candidatura podría o no integrarse en otra. El candidato ha señalado que no es "la liebre de nadie", y que si ha presentado su propio proyecto a liderar el PP es porque no comparte el que ha presentado el resto. Casado ha asegurado que renunciará a cualquier cargo que se le ofrezca si pierde el congreso extraordinario de los días 20 y 21 de julio.

"No me presento para buscar un hueco. Yo no me presento para ser el número dos de nadie. Si yo no gano, quién gane tendrá las manos libres para hacer su proyecto y si quiere contar con los apoyos que hemos tenido, habrá mucha gente de la que puedan tirar", ha afirmado.

Casado ha criticado, de nuevo sin citarla, a Sáenz de Santamaría. Preguntada el miércoles por la posible sobredimensión del censo de afiliados del Partido Popular se desvinculó de la gestión del partido señalando que eran dos de sus rivales en la liza por suceder a Mariano Rajoy, Casado y Cospedal, quienes estaban en la Ejecutiva mientras ella formaba parte del Gobierno.

"Ahora que la gente que no quiere mochilas, personas que hayan gestionado mal o que hayan podido haber cometido una irregularidad, dicen que es la inexperiencia y que lo que tenemos que hacer es seguir gestionados por personas que han alardeado de no hacer política ni estar en el partido", ha señalado.

El candidato también ha dicho que este proceso no está pensado para hablar de quién puede o no ganar las elecciones -uno de los mensajes que suele repetir Sáenz de Santamaría-, sino que se trata de renovar el partido para el próximo ciclo electoral.