Casado se niega a plantear el congreso como "una operación triunfo" para las generales

El candidato a presidir el PP Pablo Casado considera que el congreso del PP no se puede concebir como "una Operación Triunfo" en busca de un proyecto para las generales de dentro de dos años. "Si se plantea como una Operación Triunfo para buscar una candidatura supuesta dentro de dos años es una equivocación porque si el partido no está fuerte, ilusionado, no está unido, difícilmente le vamos a poder ganar a Sánchez", ha recalcado.

El vicesecretario de comunicación ha reiterado este jueves que su proyecto es el mejor para liderar la formación y hacer oposición a Ciudadanos y PSOE y ha censurado que su contrincante para suceder a Mariano Rajoy al frente de Génova, Soraya Sáenz de Santamaría, se arroge como mérito ser la única capaz de sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

En esta misma línea, ha enfatizado que lo primero es el "fortalecimiento del partido" para poder tener un buen resultado en las andaluzas, luego en las municipales y autonómicas y posteriormente en las generales. "El votante y los cargos reclaman un cambio de etapa, constructivo, sin rupturas pero tampoco extrictamente continuista", ha dicho, y el congreso es una oportunidad porque si el partido sale "unido, renovado" el mismo lunes "habrá subido y estará en forma".

Confiado

El exvicesecretario se ha mostrado convencido de su victoria en el congreso del fin de semana -"esto pinta muy bien", ha dicho- porque siente que "han conectado" y aunque ha reiterado que no es "el mejor candidato" sí ha defendido que cuenta con el mejor proyecto y ha recibido el apoyo de varios exministros que han valorado su candidatura "de ilusión y de regeneración".

Tras reiterar que si gana Soraya Sáenz de Santamaría y su equipo, que "son parte de los mejores", tendrán un hueco en su proyecto, ha señalado que, en caso de que la triunfadora sea la exvicepresidenta, tampoco pedirá "nada" a nadie y se pondrá a colaborar "lealmente" con el ganador.