Casado evita el choque frontal con Vox: "Compartimos muchas ideas"

"Tengo una excelente relación con el fundador de Vox, compartimos algunas ideas con ese partido, otras no", ha declarado Pablo Casado en Barcelona, donde ha asistido a la Junta regional del PP tras la renuncia de Xavier García Albiol a continuar en la Presidencia.

Casado ha evitar cualquier tipo de confrontación directa con Vox. Ha subrayado que tienen puntos en común, que el ideario del PP es el que es, que no va a girar a la derecha para evitar la fuga de votantes porque "lo importante es no moverse del sitio y defender tus principios y tus valores". Ha advertido, eso sí, que lo importante "es optimizar esfuerzos, ya que el PP es la fuerza hegemónica del centro derecha, necesitaríamos una mayoría de Gobierno para echar a Sánchez cuanto antes".

Tres derechas en la derecha

En el PP preocupa el 'factor de los restos de la ley D'Hont', es decir, aquellos votos que pueden pasar a sumar en la dirección contraria. "Esperamos no repetir lo ocurrido hace dos años, no encontrarnos con una disgregación de votos que obligue a repetir elecciones una y otra vez, no caer en una especie de día de la marmota", aseguró.

Se proclamó "decidido a liderar el espacio de centro derecha nacional", y, una vez conseguido, podremos hablar de refundar este espacio, tal y como sugiere insistentemente José María Aznar y señaló como escenario político ideal el del 93, con dos fuerzas potentes en el Parlamento más otras dos menores, suficientes para alcanzar acuerdos de Gobierno sin necesidad de recurrir a los nacionalistas.