El PP avisa de que votar a Cs y Vox en el Senado pone en peligro el 155

El PP se moviliza para ganar la batalla del Senado en el 28-A. Votar a los candidatos de Cs y de Vox puede propiciar una victoria del Psoe en la Cámara Alta, lo que cerraría toda posibilidad a aplicar el 155 en Cataluña. "No pedimos el voto útil pedimos el voto por la unidad de España, pedimos que los españoles apoyen en el Senado la lista del 155, que es la que defiende el PP", cometan fuentes de la dirección. No habrá listas conjuntas para el Senado, pero los populares pedirán a los votantes que respalden a sus senadores. Cada provincia elije a cuatro senadores, con lo que es probable que Ciudadanos y Vox no logren representante, recuerdan.

"La Constitución y el 155 no son represión, son libertad”, ha afirmado Pablo Casado ante la Junta Directiva Nacional de su partido reunida para preparar el ciclo electoral que ahora arranca. El líder de los populares ya tiene sobre la mesa el esquema del nuevo 155, “protección frente a quienes dañan gravemente los intereses y las libertades de todos”.

La normalidad de Cataluña

Casado hará de Cataluña uno de los ejes de su campaña electoral. Ha lanzado este lunes un guiño hacia “la mejor izquierda”, que ahora está desaparecida, esa izquierda que “respete a los españoles como son y que respete a Cataluña como es”. Y subraya que el PP aplicará el 155 “con la extensión y la duración que otros partidos no quisieron en 2017 que tuviera”. Ha recordado en este sentido que "en el Senado se elegirá la lista de quienes quieren el 155, de quienes quieren devolver la normalidad en Cataluña".

Casado ha insistido en que estas elecciones van de España. "De la unidad de España, de la libertad de España, del estado de Derecho en España". “Los españoles se verán obligados, como hace 40 años, a elegir entre ruptura o reforma, radicalidad o integración”, ha añadido.

En la segunda Junta Directiva Nacional de Casado, han intervenido arios de los presentes,e n contra de lo que solía ser habitual con Rajoy, que apenas se usaba el turbnod e palabra. "Ha sido la más participativa de cuantas se han celebrado hasta ahora", recuerdan en la dirección. Presidentes autonómicos como el de Baleares, Madrid, Murcia, Castilla y León, o candidatos como el de Zaragoza, Asturias, han hecho uso de la palabra para subrayar que es el PP el que ha derribado al gobierno de Sánchez, al deselar sus pactos ocultos con los separatistas y que la temprana fecha electoral no es obstáculo para la victoria en las generales. Unanimidad y respaldo al liderazgo de Casado.

28-A y 26-M

En su intervención, Casado ha insistido en que las elecciones generales y las autonómicas “son las mismas”, pero en dos entregas. “Los españoles son los mismos en abril que en mayo”, son los socialistas los que piensan que les va a ir bien en unas y mal en otras. No es así, según Casado, “que eso no le ocurrirá a nadie, ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie”. Y animó a los suyos frente a los sondeos pesimistas, porque en junio de 2016 les daban un cuádruple empate y al final “le sacamos cincuenta diputados al segundo”.

La propuesta del PP incluye recuperar el voto de los que se fueron a otros partidos, el voto de quienes hasta ahora no han votado, tanto a un lado como al otro de su nicho. “Si es necesario, podemos pactar a nuestra izquierda y a nuestra derecha”. Nunca pactaremos con los socialistas ni con los independentistas, “y nunca lo hemos hecho y no lo haremos”.

Casado ha dado una fuerte dosis de moral a los dirigentes de su partido, ha repetido que ha sido el PP el que ha derribado al Gobierno al descubrir las negociaciones que Sánchez llevaba a cabo bajo cuerda con los separatistas y movilizar a los españoles en la plaza de Colón.

El Gobierno intenta dar marcha atrás, pero el malestar ya estaba en la calle y por eso los socios le exigieron que cumpliera y le negaron el apoyo de presupuestos. ”Se han convocado elecciones porque les hemos pillado pactando”, resume Casado ante sus dirigentes. “Le hemos descubierto el pacto con los separatistas y la gente lo ha denunciado en la calle y por eso Sánchez ha tenido que convocar elecciones porque se le han descubierto sus planes”.

Casado centra su campaña: "Moderación, sí; sumisión, ni lo sueñen”

Casado responde con ejercicio de moderación ante quienes “nos llaman crispadores”. Reivindicó la moderación, sí; “pero sumisión, no, ni lo sueñen”. El líder del PP se ofreció a defender la España de todos, con la bandera de todos, para ser “la voz de todos los españoles”. El PP se lanzará la conquista del centro con planteamientos alejados de la radicalidad que se pudo apreciar durante la campaña andaluza.

"A veces nos piden por la calle que seamos más moderados", dice uno de los asistentes al encuentro de los populares. "Pero luego preguntas y resulta que es un tipo que vota al PSOE".