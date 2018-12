Casado advierte a Ciudadanos: “Bloquear el cambio pasa factura”

Pablo Casado habló en la noche electoral con los presidentes de Ciudadanos y de Vox. Les dejó claro que el candidato a la presidencia ha de ser el del PP, por coherencia, por sentido común. No habrá otra opción, aseguró el líder de los populares tras la reunión del Comité Ejecutivo nacional. Casado advierte a Rivera que se comprometió a respaldar la opción del cambio si se tiene un voto más. También mencionó que Ciudadanos ha de tener en cuenta que “si no entra Adelante Andalucía en ese juego, no sale la suma”.

“Si no cumple con lo que prometía hace dos días, se le pasará factura”, ha subrayado Juan Manuel Moreno. “No tiene sentido que quien se ha pasado la campaña invocando al cambio ahora recurra a una extraña geometría variable” para no acceder a lo que han respaldado los andaluces, que es precisamente el cambio“, dijo el candidato. Sería faltar al compromiso público el que Ciudadanos ahora se eche atrás.

Moreno Bonilla fue recibido con aplausos y abrazos por los miembros del Comité Ejecutivo del PP en la sede Nacional. El candidato andaluz, que registró los peores datos de la historia de su formación, puede convertirse en el futuro presidente de Andalucía, según evolucionen los pactos. En eso está Pablo Casado, en hacer valer su condición de la fuerza mas votada del centro derecha.

“Ni cambio de candidato ni de partido; Moreno es el único candidato a presidir la Junta”. El mensaje de Casado a su ejecutiva no admite matices ni ambigüedades. Hay que negociar y hablar con los naranja y con Vox pero nada más. El PP aspira no sólo a liderar el centro derecha español sino a ser netamente hegemónico, como lo fue en su momento, cuando el bipartidismo de los noventa.Algunos de los asistentes a la Ejecutiva no descartaban un enrocamiento de Ciudadanos que conduzca directamente a una repetición electoral, posiblemente el ‘superdomingo’ de mayo. No es el escenario favorito de Casado, que necesita tiempo para rearmar sus filas y para que el PSOE continúe en su proceso declinante.

Moreno conversó en la noche electoral con Juan Marín, el candidato naranja, pese a que éste lo ha negado en sus comparecencias radiofónicas de la mañana. Nada ha trascendido sobre esas charlas, que en el PP interpretan como una primera toma de contacto e cara a posibles acuerdos. Todo depende de Rivera, si quiere seguir a la vera del PSOE o da el paso para ejecutar ‘el gran cambio’, dicen esas fuentes, en las que nadie duda de que Ciudadanos está en una situación de relativa fuerza ya que ha logrado arrastrar no sólo votos populares sino un porcentaje importante de papeletas socialistas. “Esto es un espejismo que implica riesgos enormes para Ciudadanos sin da ahora el paso equivocado”, añaden estas fuentes.

Más peligro ven en la evolución electoral de Vox que, de acuerdo con lo escuchado a dirigentes del PP, no va a retroceder sino todo lo contrario. “De aquí a las municipales y autonómicas Abascal va a consolidar su propuesta, en especial en algunas zonas donde nosotros somos fuertes como en Castilla y León o Madrid”, apuntan. Salvo que Pedro Sánchez rectifique y rompa con los separatistas antes de esa cita electoral para adelantar las generales, algo que ahora en el PP pocos contemplan.

Moreno habló de la soberbia del PSOE que le ha conducido a un ‘batacazo’ sin precedentes. “Hay una posibilidad de alternancia en la Junta y son los andaluces lo que han querido que el PP lidere el cambio en nuestra tierra” y, señaló el candidato, asumiendo el liderazgo de ese cambio. Invocó a la responsabilidad de todos para que se forme el gobierno que reclaman las urnas. “Quienes actúen en contra y en plan ombliguismo, serán castigados”, añadió.