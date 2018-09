Casado: "Urge cambiar a un Gobierno rehén de los independentistas"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado hoy "muy grave" que los ministros y la delegada del Gobierno en Cataluña vayan contra el trabajo de los jueces y ha recalcado que urge cambiar al Gobierno, porque "está claro" que es "rehén" de los independentistas.

Casado, que ha presidido la reunión de la junta directiva del PP valenciano, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se libere del lastre de nacionalistas y populistas y convoque ya elecciones.

Ha considerado "muy grave" que la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, sea partidaria de indultar a los líderes independentistas y ha expresado su preocupación por el "chantaje" de los nacionalistas y por las declaraciones de los miembros del Gobierno en contra de la unidad del país.

"No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Política Territorial y la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, la seguridad jurídica y, lo que es más grave, la propia unidad de España", ha advertido.

Sobre su máster: Montón tenía razón, "no somos iguales"

En su discurso, pronunciado en un acto con militantes en la Pobla de Farnals (Valencia), Pablo Casado ha valorado la decisión de la Fiscalía en contra de la apertura de una causa penal por el título del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en el curso 2008-2009, al no ver "consistentes" los indicios de prevaricación.

Casado, aunque no se ha referido explícitamente a la polémica y únicamente ha hablado de ello como "el último tema de actualidad", ha manifestado: "Hace una semana, decía una paisana que no todos somos iguales, y tenía razón, no todos somos iguales", aludiendo a la dimisión de Montón tras las informaciones sobre su máster.