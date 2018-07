Santamaría le pide a Casado una trato "digno y proporcional" para su gente

Pablo Casado y Soraya Sánz de Santamaría han celebrado una reunión en el Congreso de los Diputados dividida en dos tantas. Al término del encuentro Santamaría ha señalado que le pidió al nuevo líder del PP "respeto" hacia las estructuras locales, provinciales y autonómicas del partido, cualquiera que haya sido su posición en las primarias, así como que se tenga en consideración al 43% de los que optaron por la candidatura de la exvicepresidenta.

Quiere Santamaría que sus compromisarios "se vean representados de una forma digna y proporcional". No especificó si pretende que la cúpula de la formación se repartan los puestos un cuatro a seis, como parecía insinuar.

Casado y Santamaría han designado sendos equipos para poner en marcha la famosa 'integración'. Teodoro García Egea, por parte del primero y José Luis Ayllón, por la segunda, se encargarán de dirigir las negociaciones, que habrán de culminar con el diseño del nuevo Comité Ejecutivo que este jueves celebrará su primera reunión en Barcelona. Un gesto hacia los catalanes y hacia el propio PP catalán.

"Ha habido sintonía total", dijo Santamaría, porque las dos partes pretenden trabajar por la unidad. "Ese es mi objetivo prioritario, trabajar por la unidad. Voy a seguir en político, no he pedido cargo alguno, no he pedido la secretaría general, yo soy diputado y no hemos hablado de mi futuro", concreta Santamaría. "Sólo he pedido una representación digna y adecuada" para la gente que se alineó en su bloque durante las primarias.