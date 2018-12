Casado a Sánchez: "Aterrice, esto ya no da más de sí, convoque elecciones"

Pablo Casado ha protagonizado una intervención demoledora al discurso sobre la "la nada" de Pedro Sánchez en el pleno del Congreso sobre el Brexit y Cataluña. El líder del PP, fervorosamente aplaudido por su bancada, le ha exigido a Sánchez que "aterrice" porque hay en España "un viento huracanado que reclama la aplicación del 155" para atajar el golpe de Estado que se está produciendo en Cataluña.

Ha dicho el presidente del PP, en relación a quienes apoyaron la moción de censura contra Rajoy, que "su socio es el que ha apelado al derramamiento de sangre y a la guerra civil, a la vía eslovena "que produjo más de sesenta muertos". Y le conminó a que "aterrice, porque esto ya no da más de sí, gobierne de una vez porque algo tenemos que hacer". Recurrió el líder del PP a una frase de Franklin, "un saco vacío no se puede sostener en pie". Eso es lo que representa el presidente del Gobierno, en opinión de Casado. "Usted tiene los oropeles, la liturgia de la presidencia, pero su Gobierno está vacío de contenido".

Había comenzado su intervención con una frase demoledora: "Al final, la nada, como el parto de los montes". El líder del PP considera "una solemnidad vacía" todas las referencias expresadas en el hemiciclo frente al proceso de golpe de Estado que se está produciendo en una comunidad española. "Su Gobierno sigue siendo el rehén de quienes le pusieron en el banco azul, sigue en manos de aquellos que quieren romper España".

Un discurso "buenista y sin contenido", según el dirigente popular, "viene aquí a decir nada, que no va a hacer nada", ha subrayado Casado, quien ha recordado también que "usted representa a un Estado que está siendo atacado por aquellos a quienes debe el puesto en una moción de censura, que sumió a España a un estado de inestabilidad y de inmoralidad". También ha añadido que "ahora mismo no está en disposición de defender la libertad en España. Su gobierno es responsable de lo que pasa en España, en Cataluña, y de lo que está dejando hacer a los independentistas".

Ha remachado también uno de sus argumentos recurrentes: "¿Qué más tiene que ocurrir en Cataluña, que escrachen a jueces, que arrojen excrementos en los juzados, que marquen y acosen a dirigentes del PP, que corten autopistas, que los Mossos digan que tienen instrucciones política?. ¿Qué más tiene que ocurrir para que usted haga algo?".

En conclusión, señalaba Casado entre los continuos aplausos de sus diputados, "esto ya no da más de sí, tiene que ir a Cataluña el día 21 y poner en marcha las medidas para acabar con esa 'ulsterización' que Torra está perfilando en Cataluña", con una fractura dramática de la sociedad catalana.

Dedicó Casado un recuerdo a sus socios independentistas, al papel de Torra, a las palabras del presidente de la Generalitat de este fin de semana, sus referencias a la vía eslovena, la de la sangre."Viene aquí a hablar de Yugoslavia, el colmo, porque dice que conoce lo que allí sucedió. Su socio de moción de censura es el que ha apelado a una guerra civil, a un derramamiento de sangre, es el que desde su retiro en Montserrat ha animado a la vía de los Balcanes. Usted se va a pasear por las fuentes de la Moncloa con ese individuo".

Ha resumido el dirigente popular que "hay un viento huracanado en Cataluña y en toda España que pide que se aplique el 155 en España". "Llámenos por teléfono si quiere, pero no lo hace, ni para hablar sobre Gibraltar, los presupuestos, Cataluña. Ya le hemos ofrecido todo el respaldo para aplicar ese artículo, tenemos mayoría en el Senado para hacerlo", ha añadido.

Sin leer un papel, en un discurso bien armado y contundente, Casado ha enumerado los pasos a seguir con esta iniciativa: Hay que intervenir la Hacienda, los medios de comunicación públicos, las instituciones penitenciarias..."Se lo dije hace cinco meses y usted viene aquí a decir que tenemos que tener responsabilidad con la nada". El PP plantea un 155 firme y contundente, un artículo que Sánchez no mencionó en su intervención. "El apaciguamiento no va a traer nada, sólo serios problemas para toda España, tiene que convocar ya elecciones, ya que no actúa en Cataluña", ha culminado.