Casado acusa a Sánchez de sobreactuar: "Al Gobierno se viene llorado"

“Yo nunca romperé con el PSOE, nosotros solo hemos roto con los batasunos y los independentistas, que es lo que tendría que haber hecho Pedro Sánchez”, responde Pablo Casado a la ruptura de relaciones anunciada este mércales por Moncloa.

“¿Qué es eso de romper, de qué habla?, esto no es un patio de vecinos o un asunto entre familias”, ha explicado Casado en un desayuno con la Cámara de Comercio Hispano-Ameicana. “A nosotros nos han llamado de todo, desde ‘asesino’ a Aznar, ‘indecente’ a Rajoy, a mi me han llamado ‘indigno’, ‘ultraderechista’, me han comparado con Salvini, y lo han hecho ministros y la vicepresidenta, y en sede parlamentaria, pero yo no pienso romper con el PSOE”, ha añadido.

El líder del PP ha subrayado que “a la política se viene llorado” y ha definido como sobreactuación o cuestión de marketing, de mensajes mediáticos, de gesticulación palmaria esa salida de tono del Gobierno. “En vez de romper con quienes están perpetrando desde hace un año un golpe de Estado, en vez de romper con Puigdemont, o con Bildu, lo que hace Sánchez es romper con nosotros, que defendemos la Constitución”, ha dicho.

El líder del PP ha sugerido que afronte el reto golpista en Cataluña, que le planteará a los separatistas y que no arremeta con quienes pretenden ayudarle y respaldarle para que vuelva la normalidad a aquella región.

Llegó tendiendo la mano

Casado ha recordado que llegó a la presidencia del PP tendiendo la mano al Ejecutivo, con dos ofertas de consenso, sobre presupuestos y el artículo 155. “Lo que ayer ocurrió en el Congreso fue muy sencillo. Igual que a un gobierno cuando hay un incendio se le responsabiliza de ello si no ha puesto los medios, lo lógico es que si ahora mismo se perpetra un desafío a la soberanía nacional, el Gobierno tiene la responsabilidad para evitar la ruptura de la convivencia”, ha concluido.